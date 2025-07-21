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Финансы ,  
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Какую зарплату предлагают в разных городах России. Инфографика

Российский город конкурирует с Москвой и Петербургом по предлагаемой зарплате

Уфа вырвалась в тройку российских городов по уровню предлагаемой зарплаты — там весной 2025 года она составила 75,2 тыс. руб., говорится в обзоре рекрутингового агентства hh.ru (РБК с ним ознакомился).

Первые два места занимают Москва и Петербург — 100 тыс. и 84,6 тыс. руб. И если в Москве предложения по зарплате совпадают с ожиданиями соискателей, то в Петербурге они хотят на 2 тыс. руб. больше — 86,7 тыс. руб., а в Уфе — меньше.

В каких городах России предлагают самые высокие зарплаты
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Фото:Олег Яковлев / РБК

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Анна Гальчева Анна Гальчева, Елена Рожкова, Мария Лозовая
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