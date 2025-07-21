Какую зарплату предлагают в разных городах России. Инфографика
Уфа вырвалась в тройку российских городов по уровню предлагаемой зарплаты — там весной 2025 года она составила 75,2 тыс. руб., говорится в обзоре рекрутингового агентства hh.ru (РБК с ним ознакомился).
Первые два места занимают Москва и Петербург — 100 тыс. и 84,6 тыс. руб. И если в Москве предложения по зарплате совпадают с ожиданиями соискателей, то в Петербурге они хотят на 2 тыс. руб. больше — 86,7 тыс. руб., а в Уфе — меньше.
Читайте РБК в Telegram.
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов