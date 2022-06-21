ЦБ сообщил об удвоении рынка краудфандинга

Рынок краудфинансирования в 2021 году составил почти 14 млрд руб. ЦБ отмечает, что эта сфера становится для инвесторов перспективным финансовым инструментом в условиях снижения рынка капитала и возможностей инвестирования

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Объем рынка краудфандинга в России по итогам 2021 года составил почти 14 млрд руб., это в два раза больше показателей 2020 года (7 млрд руб.). Такую статистику привел ЦБ в своем обзоре, составленном впервые после начала регулирования этого сектора в 2020 году.

Краудфандинг, или краудфинансирование, — это привлечение средств на развитие какого-либо бизнеса или запуск проекта от нескольких инвесторов через специальные инвестиционные платформы. Финансирование может оформляться в виде займов и долей в уставном капитале, а также предусматривать нефинансовое вознаграждение за вложения (подарки, приглашение на открытие и т.д.).

Регулирование краудфинансирования С 1 января 2020 года в силу вступил закон о краудфандинге, согласно которому Банк России начал вести реестр участников этого рынка и регулировать этот сегмент. По данным ЦБ на конец марта 2022 года, в реестр операторов инвестиционных платформ включено 59 организаций, из них 15 игроков не осуществляют деятельность в связи с разработкой и тестированием программного обеспечения. ЦБ выделяет три сегмента краудфинансирования: Краудлендинг — это предоставление процентных займов под финансирование проектов, размещенных на инвестиционной платформе.

Краудинвестинг — это инвестирование денежных средств в компании путем покупки их ценных бумаг, предлагаемых с помощью инвестиционной платформы.

Инвестирование с использованием краудплатформ путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП). Но этот вид инвестирования до сих пор не действует, отмечается в обзоре ЦБ. Также существует благотворительный краудфандинг: средства привлекаются на цели или проекты за нефинансовое вознаграждение. Но этот сегмент Банк России не регулирует.

Как развивается рынок краудфандинга

«В условиях уменьшения объемов рынка капитала и возможностей инвестирования для многих инвесторов и заемщиков краудфандинг становится новым и перспективным финансовым инструментом. Высокий уровень конкуренции на рынке способствует улучшению качества сервисов операторов инвестиционных платформ», — говорится в обзоре ЦБ.

Рост показателя 2021 года Банк России объяснил притоком заемщиков — субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые наиболее пострадали от пандемии COVID-19. При этом в первом квартале 2022 года объем привлеченных средств сократился на 2,4 млрд руб., или на 42%, по сравнению с четвертым кварталом 2021 года.

Всего за первый квартал 2022 года через краудфандинговые платформы было инвестировано более 3 млрд руб. На десяти краудфандинговых платформах произошло увеличение объема привлеченных денежных средств. По итогам первого квартала 2022 года около 40% действующих инвестиционных платформ получили положительный финансовый результат, 11% — околонулевой, пишет ЦБ. У остальных, таким образом, он оказался отрицательным.

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Как используется краудфинансирование

Краудфинансирование в основном использует малый и средний бизнес, который занимается оптовой и розничной торговлей, строительством жилых и нежилых зданий, перевозками и общественным питанием.

Наиболее распространенный вид краудфинансирования — это краудлендинг. «Он привлекателен прежде всего для субъектов малого и среднего бизнеса, которым необходимо быстрое и кратковременное пополнение оборотных средств», — указано в обзоре. В 2021 году на долю этого сегмента приходилось 9,06 млрд руб., или 64% от общего объема привлеченных денежных средств, в первом квартале этого года — 2,29 млрд руб., или 68,7%. Компании привлекали инвестиции под 15–35% годовых. В ЦБ подчеркивают, что в этом сегменте сформировалась олигополия: на долю трех операторов инвестиционных платформ приходится две трети всех привлеченных денежных средств, а на крупнейшего игрока — 37%.

Краудинвестинг является дополнительной услугой в дополнение к основной деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. «Для привлечения инвестиций краудинвестинг используют преимущественно крупные компании. Тем не менее наблюдается рост количества субъектов МСП, разместивших дополнительный выпуск ценных бумаг. Более того, самое крупное завершенное размещение дополнительного выпуска ценных бумаг (на сумму 253,68 млн руб.) в 2021 году было осуществлено субъектом МСП», — говорится в обзоре. В 2021 году эмитенты с помощью краудлендинга смогли привлечь 4,74 млрд руб., за первый квартал 2022 года — 1,06 млрд руб.