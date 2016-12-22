ЦБ предложил наказывать Мосбиржу за несоответствие бумаг уровню листинга

Центробанк считает, что Мосбиржа должна нести ответственность в случае, если качество ценных бумаг не соответствует уровню их листинга. Ответственность может выражаться как в штрафах, так и в дисквалификации руководства

Фото: Олег Яковлев / РБК

«Должна быть ответственность»

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил о необходимости обсудить ответственность Московской биржи за несоответствие облигаций уровням листинга. «У Московской биржи должна быть ответственность. Если биржа декларирует некую сущность и инвестор полагается на нее, то она должна добросовестно выполнять свою работу по наполнению этой сущности. И если выявляются факты, когда практика отходит от того, что декларировано, и инвесторы несут потери, то нужно определиться, а в какой мере биржа несет ответственность», — заявил Швецов 21 июня на брифинге (цитата по ТАСС).

По словам первого зампреда ЦБ, ответственность может выражаться как в форме штрафов или других финансовых санкций, так и в форме дисквалификации руководства биржи.

Швецов привел в пример листинг облигаций. «Если биржа говорит — я включаю в первый список облигации с максимальным кредитным качеством, хорошим корпоративным управлением, с позицией руководства эмитента поддерживать кривую доходности, то, значит, в этот список должны попасть эти облигации. Если оказывается по факту, что в премиальный список с такими характеристиками попадают компании с плохими кредитным рейтингом и корпоративным управлением, то возникают проблемы с потерями инвесторов. За это биржа должна отвечать», — объяснил Швецов (цитата по «Интерфаксу»).

Причина ошибок, когда в премиальные котировальные списки попадают бумаги, не соответствующие высоким требованиям, лежит в основном в сфере конфликтов интересов, считает первый зампред. «Например, когда один и тот же член правления (биржи) отвечает и за бизнес, то есть привлечение эмитентов, и за листинг», — пояснил Швецов. В этом случае представитель биржи вынужден будет «привлечь побольше эмитентов и выполнить свой KPI на этот год, ему неважно, как будет чувствовать себя рынок через десять лет».

Сейчас на Московской бирже существует три уровня ценных бумаг — первый, второй (котировальные списки) и третий уровни (некотировальная часть списка). Критерием для включения в тот или иной уровень является доля бумаг в свободном обращении и качество корпоративного управления, например, для включения акций в высший уровень листинга эмитенты обязаны иметь не менее 20% независимых директоров в составе совета директоров, при этом их не может быть менее трех. Для облигаций критерии — отчетность по МСФО, кредитный рейтинг эмитента или его поручителя и объем эмиссии (не менее 2 млрд руб. для корпоративных облигаций).

Рейтинги вместо списков

Предложения о возможной реформе регулирования листинга опубликованы в докладе ЦБ «О концептуальных подходах к регулированию вопросов листинга и включения облигаций в котировальные списки». В нем Банк России, отмечая «развитие отечественной рейтинговой индустрии и планируемую реформу регулирования аудиторской индустрии», предлагает «переосмыслить подходы к регулированию вопросов листинга, в частности включения облигаций в котировальные списки». ЦБ указывает на «опыт развития зарубежных рынков капитала», а также «изменения в регулировании инвестирования средств институциональных инвесторов, связанные с переходом от использования котировальных списков бирж к наличию рейтинга определенного уровня для целей формирования активов». Таким образом, регулятор предлагает рынку обсудить целесообразность отказа от использования котировальных списков для облигаций.

Сейчас Банк России устанавливает общие требования к допуску ценных бумаг к торгам, а также критерии к допуску в котировальные списки первого и второго уровней. Биржам делегировано право устанавливать дополнительные требования к бумагам, включаемым в котировальные списки, а также принимать решение об их включении в некотировальную часть списка. Регулятор признает, что бывают случаи, когда биржа подходит к включению ценных бумаг в премиальный котировальный список формально, а из-за этого присутствие бумаги в списке первого уровня — это не гарантия «отсутствия у эмитента нарушений того или иного рода». В докладе ЦБ предлагается рассмотреть целесообразность делегирования биржам полномочий в части установления требований к допуску облигаций к торгам и включению их в котировальные списки.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Швецов в своем выступлении напомнил, что в 2014 году НПФ, которые могли покупать только бумаги из высшего котировального списка, приобрели «то, что подоходнее, а то, что подоходнее, оказалось не то, что понадежнее». Как объясняет Швецов, система рейтингов тогда еще не была выстроена и фонды зря положились на критерий котировального списка номер один как достаточный, а не как необходимый.

Критерий для инвестора

Понижение уровня листинга сейчас — крайне негативный сигнал для держателей акций и облигаций, говорит управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Мирофанов. Во-первых, у институциональных инвесторов в таком случае могут закрыться лимиты на эмитента. Во-вторых, этому действию, скорее всего, будет предшествовать снижение кредитного рейтинга, и, значит, могут «поехать» ковенанты в кредитных договорах. Поэтому последствия — это массовая распродажа и связанные с этим потери, говорит аналитик. Хотя если речь идет про облигации, то даже серьезная отрицательная переоценка оставляет инвесторам шанс успешно погасить долг, поэтому вполне могут найтись желающие купить такую бумагу с новой привлекательной доходностью даже вне высшего списка, рассуждает Митрофанов.

Отказ ЦБ от использования критерия нахождения бумаги в котировальном листе для регуляторных целей будет соответствовать лучшим практикам, говорит аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В последние десятилетия именно кредитные рейтинги используются регуляторами как инструмент оценки риска. Однако в России после введения санкций и закона о рейтинговых агентствах подобный механизм фактически перестал работать, указывает аналитик. Несвоевременно принятый и достаточно спорный закон переложил на Мосбиржу несвойственную подобным рыночным структурам ответственность, и нет ничего удивительного в том, что это привело к негативным последствиям, считает Нигматуллин. Сейчас ужесточение правил листинга уже не окажет большого влияния на рынок, однако накопленный ущерб остался, и он ощутимый, заключает эксперт.