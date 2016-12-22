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ЦБ запросил для себя полномочия силовиков
Финансы, 20:39
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ЦБ запросил для себя полномочия силовиков
ЦБ будет иметь право на беспрепятственный доступ в помещения компаний и к их документам для борьбы с инсайдерскими махинациями, гласит законопроект правительства, направленный в Думу
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Сотрудникам Банка России предлагается дать право на беспрепятственный доступ в помещения юридических лиц, органов и организаций для борьбы с неправомерным использованием инсайдерской информации. Эта норма содержится в редакции правительственного законопроекта от 30 марта, направленного в Госдуму для рассмотрения во втором чтении (есть у РБК) и вносящего поправки в ст. 14 закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации».

В рамках проверок по инсайдерским делам ЦБ сможет получить доступ к документам и информации, в том числе той, доступ к которой ограничен федеральными законами, следует из текста законопроекта. Сотрудники Банка России смогут самостоятельно копировать оригиналы документов и компьютерной информации «в целях избежания сознательного искажения, сокрытия или уничтожения информации». Сейчас ЦБ может лишь запрашивать документацию у организаций.

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Российские юрлица, а также иностранные граждане и организации, работающие в России, должны будут предоставлять ЦБ во время проверок доступ к актам, договорам, справкам, деловой корреспонденции, а также «иным документам и материалам». ЦБ получит доступ к коммерческой, служебной, банковской тайне, информации о почтовых переводах денег и «иной охраняемой законом тайне» (за исключением государственной и налоговой тайны).

Как сообщил РБК источник в Госдуме, непосредственный инициатор этих норм — Банк России. Так как он не имеет права законодательной инициативы, поправки в правительственный законопроект вносились через депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость расширить полномочия ЦБ обосновывается тем, что регулятору нужны дополнительные возможности для сбора доказательств в случаях манипулирования рынком. «Высокая степень опасности, скрытность таких преступлений, совершаемых «профессионалами» финансового рынка, требует внесения соответствующих изменений», — говорится в документе.

ЦБ против фальсификаций

Беспрепятственный доступ ЦБ в компании — это «общая практика предотвращения противоправных действий», ответила пресс-служба банка на уточняющий запрос РБК. Банк России полагает, что нововведение позволит избежать возможных фальсификаций документов со стороны тех, кто готовит манипулирование рынком. Поправки в законодательство ускорят расследование недобросовестных практик и восстановят доверие к рынку со стороны его участников, добавил представитель регулятора. Разрешение на проверки может давать только глава ЦБ или его заместитель, напомнили в Банке России.

По словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, проверки с беспрепятственным доступом представителей ЦБ в помещения юридических лиц и других организаций будут осуществляться только при серьезных основаниях полагать, что нарушен закон об инсайдерской информации. «Не просто вы шли мимо и решили зайти, должны быть подозрения. Там целый перечень процедур принятия решения, все будет утверждено специальным органом внутри ЦБ», — сказал он «Интерфаксу».

Законопроект о наделении ЦБ новыми полномочиями планировалось вынести на рассмотрение во втором чтении на заседании комитета Госдумы по финансовым рынкам 5 апреля, но оно было перенесено. Законодатели могут вернуться к обсуждению законопроекта в мае, поскольку получили «ряд замечаний» со стороны государственно-правового управления, сообщил «Интерфаксу» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Полномочия силовиков

Сейчас проводить проверки в компаниях могут правоохранительные органы в соответствии с законами об оперативно-разыскной деятельности и полиции, указывает адвокат и управляющий партнер адвокатского бюро «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко. «Это могут быть органы МВД, ФСБ и следственные органы», — уточняет она. Сначала выносится постановление, что необходимо провести проверку на основе информации о готовящемся или совершенном преступлении, и затем представители соответствующих структур могут беспрепятственно входить в помещения юрлиц с проверкой. По сути, отмечает Проценко, ЦБ становится еще одним правоохранительн​ым органом.

Центробанк хочет получить крайне широкий функционал и минимальные ограничения, уверен партнер FMG Group Михаил Фаткин. «У ЦБ и сейчас есть все полномочия, чтобы противодействовать незаконному распространению инсайдерской информации совместно с МВД», — отмечает эксперт. В рамках этих полномочий регулятор информирует правоохранительные органы и совместно с ними выявляет и пресекает любое преступление, говорит Фаткин. Выступая с инициативами о расширении полномочий, ЦБ говорит о том, что МВД и правоохранительные органы не справляются с незаконным распространением инсайдов, заключает юрист.

Банк России сейчас имеет двойственный статус, сочетающий в себе функции органа госуправления и юридического лица, осуществляющего хозяйственную деятельность, указывает юрист Ланта-банка Дмитрий Шевченко. По его словам, ЦБ никак не является субъектом оперативно-разыскной деятельности, а именно такими полномочиями его, по сути, желают наделить. Более того, предварительное следствие по преступлениям, предусмотренным ст. 185.3 УК РФ («Манипулирование рынком»), производится Следственным комитетом, а самостоятельная роль ЦБ в этом вопросе не совсем понятна, если, конечно, его не захотят еще наделить и полномочиями по расследованию уголовных дел, поясняет юрист. В рамках проверки на соблюдение требований закона о противодействии инсайдерской информации Банк России наделен полномочиями, установленными в ст. 14, что, по мнению Шевченко, в рамках действующей компетенции является вполне достаточным.

Для рынка такая инициатива правильна, считает директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. Дело в том, что в соответствии с новым законодательством не будет закрытого перечня инсайдерской информации и инсайд будет определяться общим понятием через оценочные критерии. Именно так он регулируется на развитых рынках. Однако в связи с этим правоохранительные органы не смогут определять, нарушен ли закон об инсайде, так, как это было раньше: посмотрел в перечень, если есть, значит, нарушил. Пока они не обладают квалификацией для профессиональной оценки, является ли информация инсайдерской ил​и нет. Поэтому важно, чтобы они не сами делали такую оценку, а полагались на профессиональное заключение того, кто обладает соответствующим пониманием. «Из госорганов сейчас пока только Банк России может квалифицированно определить, что такое инсайд и есть ли факт нарушения закона. Поэтому важно, чтобы любые действия правоохранительных органов были основаны именно на его заключениях», — добавляет он.

Авторы: Георгий Перемитин, Екатерина Литова.
Теги: ЦБ , проверки
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