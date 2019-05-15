Минфин запланировал выделение 20 млрд руб. для банка «Дом.РФ»

Минфин в проекте поправок к бюджету на 2019 год предусмотрел выделение на докапитализацию банка «Дом.РФ» 20 млрд руб. Деньги будут вноситься через головную структуру банка — госкомпанию «Дом.РФ», бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.

На базе банка «Дом.РФ» (бывший «Российский капитал») создается ипотечно-строительный банк, который будет кредитовать граждан и заниматься финансовым сопровождением застройщиков. «Российский капитал» находится на санации с 2008 года, с начала 2019 года к нему присоединился Социнвестбанк, который также санировался.

В банке «Дом.РФ» до конца 2018 года планировали в соответствии с требованиями ЦБ восстановить нормативы достаточности капитала. В 2018 году головная организация уже докапитализировала банк на 19,8 млрд руб.

Тем не менее в январе 2019 года рейтинговое агентство АКРА снизило рейтинг банка с BBB+ (RU) до BBB (RU). В агентстве обратили внимание, что в процессе передачи банка под контроль «Дом.РФ» объем его основного капитала существенно снизился. На оценку в значительной мере повлияла высокая вероятность оказания банку экстраординарной поддержки со стороны головной организации, отмечали в АКРА.

В феврале 2019 года банк «Дом.РФ» восстановил обязательные нормативы в соответствии с требованиями Банка России после докапитализации, сообщили РБК в пресс-службе «Дом.РФ». Капитал банка на тот момент составил 25,4 млрд руб., норматив достаточности собственных средств Н1.0 — 16.17% (минимальное значение 8%).