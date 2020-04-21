Финансы , 21 апр, 14:28
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В Казахстане ограничили снятие наличных компаниями с банковских счетов
Национальный банк Казахстана изменил условия по снятию наличных денег с банковских счетов для юридических лиц. Об этом говорится в сообщении регулятора.
С 1 июня лимит для малого бизнеса составит 20 млн тенге, среднего — 120 млн тенге, а крупного — 150 млн тенге в месяц.
Ограничения не касаются физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов микропредпринимательства, юридических лиц, осуществляющих закупки сельскохозяйственной продовольственной продукции, и занимающихся розничной торговлей продуктами питания, напитками, фармацевтическими, медицинскими и ортопедическими товарами.
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