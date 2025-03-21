Банки предсказали дальнейшее снижение максимальных ставок по вкладам

Банки могут опустить проценты по вкладам ниже уровня ключевой ставки в 21%. Ставки по депозитам выше ключевой — нестандартная ситуация, отметила Эльвира Набиуллина

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские банки могут опустить даже максимальные ставки по сберегательным продуктам ниже ключевой, которую ЦБ третий раз подряд сохранил на уровне 21%, следует из комментариев топ-менеджеров банков, поступивших в РБК.

Пока пиковые значения доходности по вкладам держатся на уровне ключевой ставки, но в дальнейшем проценты по вкладам могут прийти к более привычному значению ниже уровня ставки ЦБ, считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По мнению заместителя председателя правления Абсолют Банка Антона Павлова, ставка может опуститься ниже 20% в ближайшее время в первой десятке кредитных организаций по объему привлеченных депозитов населения.

Тренд на снижение ставки в первую очередь будет наблюдаться по вкладам свыше полугода, однако на рынке, скорее всего, пока останутся предложения со ставками более 21%, продолжает Павлов. Горшков добавляет, что основной фокус банков направлен на привлечение средств на сроки 3–6 месяцев и эта ситуация сохранится, также сопоставимы с уровнем ключевой ставки проценты по накопительным счетам. «Клиенты, на которых приветственная ставка не распространяется, за счет различных надбавок могут получать от банков в среднем 15–16% годовых», — говорит Горшков.

После того как Банк России принял решение сделать паузу в ужесточении монетарной политики, банки начали постепенно снижать ставки по сберегательным продуктам, отмечает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.

По данным «Финуслуг», по состоянию на 21 марта средняя доходность вкладов в топ-20 банках уже опустилась ниже уровня ключевой ставки — до 20,31% по вкладам на 3 месяца, до 20,21% по вкладам на полгода и до 19,20% по годовым вкладам. Снижаются и максимальные ставки в топ-20 банков (но пока остаются выше ключевой) — с 23-23,1% годовых в феврале до 22,25-22,6% в марте, продолжает Алутин. «Мы полагаем, что при неизменности условий банковские ставки в ближайшее время могут продолжить корректироваться. Однако динамика снижения замедлится в ожидании последующих сигналов от регулятора», — резюмирует Алутин.

Абсолют Банк в ближайшее дни будет снижать ставки по вкладам на примерно 0,5 процентного пункта, предупредил Павлов. ВТБ на текущий момент сохраняет условия по тем сберегательным продуктам, которые находятся на уровне ключевой ставки и превышают ее, следует из данных банка.

«Когда ставки по депозитам выше ключевой ставки — это в целом нестандартная ситуация. И сейчас мы скорее вернулись к нормальному соотношению депозитных ставок и ключевой ставки. Ставки по депозитам выше ключевой в ноябре-декабре были в том числе потому, что банки ожидали дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, дальнейшего повышения ключевой ставки. Еще одним фактором было ужесточение нашего регулирования, макропруденциальной политики. Но после того как ожидания участников рынка изменились по ключевой ставке, то мы видим, что спреды уменьшились. Также это уменьшение произошло, потому что мы откорректировали график соблюдения нормативов ликвидности для банков. У них была потребность в этой ликвидности. Поэтому сейчас считаем, что ситуация более-менее в норме», — объяснила действия банков глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По данным ЦБ, пик максимальных ставок по вкладам в десяти крупнейших банках был достигнут во второй декаде декабря, когда доходность составила почти 22,3%. Тенденция по снижению ставок по вкладам усилилась после очередного сохранения ставки на уровне 21% в феврале, индекс вкладов «Финуслуг» в топ-20 банках на 3 месяца снизился на 0,8 п.п., на 6 месяцев — на 1,21 п.п., на 12 месяцев — на 1,47 п.п., отмечает Алутин: «Сильнее всего скорректировались вклады на год, а средняя доходность вкладов на полгода стала ниже, чем по вкладам на 3 месяца».

21 марта Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на максимальном уровне 21%. Однако его сигнал рынку стал чуть менее жестким. Вместо фразы «будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании» ЦБ указал, что «если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки».