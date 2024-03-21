Банки предложили правки в схему списания кредитов военным с инвалидностью

Банки хотят разделить со страховщиками возможные убытки, которые могут у них появиться, если участникам СВО с инвалидностью второй группы разрешат не выплачивать кредиты. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Думе

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / Global Look Press

Ассоциация банков России (АБР) предложила создать механизм компенсаций банкам убытков, которые они несут в случае освобождения от кредитных обязательств военных, получивших инвалидность в результате боевых действий. Письмо с этой и другими инициативами, которые касаются механизма списания долгов военным, АБР направила председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Документ есть у РБК, представитель ассоциации подтвердил его подлинность. Предложения вносятся в законопроект, освобождающий от кредитных обязательств военных — инвалидов второй группы. Ранее об инициативе АБР сообщил ТАСС.

Что предложили в Думе

Законопроект на рассмотрение в Госдуму в середине февраля внесла группа депутатов, в их числе — вице-спикер Сергей Неверов и глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Документ предлагает наделить военнослужащих, которые приобрели инвалидность второй группы при выполнении задач в ходе военной операции на Украине, правом не выплачивать обязательства по кредитам и займам. Сейчас такое правило действует в случае гибели военнослужащего или признания его инвалидом первой группы. Закон также предоставляет участникам спецоперации льготный период, в течение которого заемщики могут приостановить платежи по ссудам или снизить их размер.

При второй группе инвалидности военные при возврате со службы на рабочее место не могут полноценно реализовывать ранее выполняемые (до приобретения инвалидности) трудовые обязанности, аргументируют свое предложение депутаты. Из-за этого их доходы снижаются или и вовсе утрачиваются. При этом «в судебной практике уже существуют случаи взыскания банками с участников специальной военной операции кредитных долгов (в том числе по ипотечным сделкам, в которых предметом залога является единственное жилье для военнослужащего и члена его семьи) по причине ненадлежащего исполнения ими кредитных обязательств», подчеркивается в пояснительной записке.

Чего хотят банки

В своем письме банки отмечают, что бремя финансовой нагрузки от уже действующих льгот ложится в основном на них: «Субсидирования кредитных организаций в случае прекращения обязательств по кредитным договорам, если военнослужащий признан инвалидом при выполнении задач специальной военной операции, не производится».

В случае расширения возможности не выплачивать кредиты на военных с инвалидностью второй группы нагрузка «значительно увеличится», так как вырастет число граждан, обязательства по кредитам которых будут прекращены. «[Это] в свою очередь приведет к удорожанию стоимости кредита (процентной ставки) и оттоку клиентов кредитных организаций», — утверждается в письме ассоциации.

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Для снижения финансовой нагрузки АБР предлагает разработать механизм компенсации убытков и распределить их между банками и страховыми организациями. «Может быть выработан механизм, предусматривающий обязанность страховых организаций, в случае наступления обстоятельств (из-за смерти или приобретения инвалидности. — РБК) выплачивать банкам страховое возмещение в сумме остатка кредитной задолженности (или ее части) по обязательствам военнослужащих при условии наличия у такого военнослужащего действующего договора личного страхования», — отмечается в письме. Авторы письма подчеркивают, что возложение на страховые организации обязанности включать в покрытие по ипотечному страхованию события, произошедшие вследствие военных действий, способствовало бы разрешению ситуации, при которой банки несут риски несмотря на наличие личного страхования заемщика.

Списание долгов военным — «непростой, болезненный вопрос», сказал РБК вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков. «Банки уже взяли на себя ответственность и убытки по списанию долгов погибших и военнослужащих с первой группой инвалидности, несут безропотно. Но вопрос, должны ли банки быть единственными институтами, которые несут такую ответственность, участники рынка ставят. У нас есть страховые компании, которые в принципе страхуют жизнь военнослужащих, но прописывают в договорах оговорку, что если гибель произошла в зоне СВО, то компенсация не выплачивается. Поэтому мы в своем письме в Госдуму такой вопрос ставим, но без напора и не в императивной форме», — объяснил он.

В своем письме АБР ставит и другие вопросы. В частности, отмечает Козлачков, просит дать банкам право на подачу запросов в компетентные органы, которые могут дать уточнения по наличию инвалидности (Минобороны, военно-врачебные комиссии, госпитали и медицинские центры). Если человек получил увечье в зоне спецоперации, а умер через какое-то время в госпитале, «то часто связь одного события с другим невозможно установить из документов», объяснил вице-президент АБР. Из-за этого банки вынуждены были просить дополнительные документы, что порождало неприятные ситуации, а включение в этот механизм людей со второй степенью инвалидности может еще больше усложнить процесс.

Как реагируют страховщики

«Со страховым сообществом эту инициативу не обсуждали. Согласно 964 статье Гражданского кодекса, события, наступившие вследствие военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий, страхованием не покрываются», — сказал РБК представитель Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Он добавил, что предлагаемое АБР расширение страхового покрытия возможно только с компенсацией страховщику выплат из бюджета по аналогии с тем, как это работает в страховании грузоперевозок на новых территориях. «В противном случае такое расширение покрытия приведет к кратному удорожанию договоров личного страхования заемщиков, что в той или иной мере коснется всех заемщиков и крайне негативно скажется на доступности кредитов для граждан», — резюмировал представитель ВСС.

РБК направил запросы в ЦБ и Анатолию Аксакову.