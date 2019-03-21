Минфин спасет бизнес на гарантиях нескольким десяткам банков

Минфин планирует изменить введенные меньше года назад требования к рейтингам банков, выдающим банковские гарантии по госконтрактам. Это выведет из-под удара часть средних частных банков, а также снизит риски для банка «Восточный»

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Министерство финансов намерено смягчить требования к минимальному уровню рейтинга для банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по госконтрактам. Это следует из сообщения о начале разработки нового нормативного акта по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

Банковская гарантия подтверждает, что банк компенсирует госзаказчику гарантийную сумму при неисполнении поставщиком своих обязанностей по контракту. В 2018 году общий объем российского госзаказа составил 25,3 трлн руб. по закупкам и 24 трлн руб. по госконтрактам.

Поправки будут вноситься в принятое в апреле 2018 года постановление правительства, которое ужесточало с 1 января 2020 года требования к рейтингу сразу на три ступени (до уровня ВВ-). Теперь планируется поднимать требование к рейтингу постепенно — на одну ступень в год, говорится в документе. До 1 января следующего года право выдавать банковские гарантии имеют кредитные организации с капиталом не менее 300 млн руб. и с минимальным рейтингом В- (RU) у АКРА либо ruВ- у «Эксперт РА».

Изменения необходимы, для того чтобы дать банкам возможность и время подстроиться под новые требования к выдаче банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения госконтрактов, пояснили РБК в пресс-службе Минфина.

Поэтапность увеличения требований к рейтингу вполне уместна, иначе на этом рынке остались бы лишь крупнейшие банки, отметил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. На данный момент доля госбанков в объеме выданных гарантий на этом рынке составляет около 50–60%. При резком повышении требований к рейтингам доля госбанков может увеличиться до 80%, сказал он. Таким образом, смягчение требований актуально для средних и некрупных кредитных организаций.​