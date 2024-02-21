 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика

Отзыв лицензии QIWI стал первым за полтора года случаем

Утром 21 февраля ЦБ объявил об отзыве лицензии у QIWI Банка. Это первый за 1,5 года случай, когда лицензию у банка в России отзывают принудительно. До этого регулятор забирал лицензию у Кросна-банка в августе 2022 года.

Пик отзывов лицензий пришелся на 2016 год — тогда лицензий лишились 97 банков. Следующий рост отзывов был в 2018 году — 60 банков. После этого количество отзывов пошло на резкий спад. В 2018 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что основная работа по оздоровлению банков завершена.

В ЦБ заявили, что страхование вкладов не касается QIWI-кошельков
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Теги
лицензия ЦБ QIWI
Материалы по теме
В ЦБ заявили, что страхование вкладов не касается QIWI-кошельков
Финансы
Металлинвестбанк предупредил об ограничении оплаты услуг из-за QIWI
Финансы
Платежная система Contact перестала работать после отзыва лицензии у QIWI
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
Обвал расписок QIWI на Мосбирже достиг 37% после возобновления торгов Инвестиции, 12:09
Лавров заявил об отсутствии у России выбора продолжать ли спецоперацию Политика, 12:09
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 12:05
Поезд в Башкирии снес скорую помощь на переезде. Видео Общество, 12:04
Джефф Безос в феврале продал акции Amazon на $8,5 млрд Инвестиции, 12:03
Обзор второго сезона «Вражды» — ретро-антологии Райана Мёфи Life, 12:00
В США назвали сроки окончания обучения пилотов ВСУ на F-16 Политика, 11:57
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика Финансы, 11:55
В ЦБ заявили, что страхование вкладов не касается QIWI-кошельков Финансы, 11:53
Банк «Дом.РФ» назвал основные материалы для строительства домов в России Недвижимость, 11:51
Металлинвестбанк предупредил об ограничении оплаты услуг из-за QIWI Финансы, 11:47
Мэр города в Румынии заявил о плане построить небольшие ядерные реакторы Общество, 11:42
Байден раскритиковал Трампа за высказывания о НАТО и Навальном Политика, 11:37
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:31