В Венгрии переезд штаб-квартиры банка МИБ сочли «троянским конем Путина»

Имущество банка будет неприкосновенно, по его приглашению в страну может приехать кто угодно, отметила депутат. Перевод штаб-квартиры МИБ из Москвы в Будапешт в банке объяснили его «стратегическими интересами»

Здание Международного инвестиционного банка (Фото: Анастасия Диева / ТАСС)

Депутат парламента Венгрии Зита Гурмай заявила, что Международный инвестиционный банк, который планирует перенести свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт, является «троянским конем Путина», передает венгерское издание Index.

По условиям соглашения с правительством Венгрии банк имеет право приглашать в страну любого человека. Нет никаких гарантий, сказала Гурмай, что таким образом в Венгрии не окажутся «люди, представляющие угрозу для национальной безопасности».

Гурмай отметила, что по величине активов МИБ может занять 17-е место в национальном банковском секторе, однако ни одна другая финансовая организация в стране не обладает подобными привилегиями.

Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Москве был образован еще в 1970 году в рамках Совета экономической помощи, он выделял кредиты на укрепление экономического сотрудничества стран СЭВ. Сейчас крупнейшим акционером банка является Россия (ее доля в капитале по состоянию на конец 2018 года — 46%, Болгарии и Венгрии принадлежат по 12%).

На сайте венгерского парламента опубликовано соглашение между МИБ и правительством республики. Согласно нему, штаб-квартира в Будапеште будет освобождена от всех налогов и сборов, а имущество и активы получают иммунитет от конфискации, ареста и экспроприации. Венгерские власти не смогут зайти на территорию банка без его разрешения, и даже если такое разрешение будет дано, банк вправе устанавливать условия нахождения на территории.