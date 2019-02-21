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В Венгрии переезд штаб-квартиры банка МИБ сочли «троянским конем Путина»
Имущество банка будет неприкосновенно, по его приглашению в страну может приехать кто угодно, отметила депутат. Перевод штаб-квартиры МИБ из Москвы в Будапешт в банке объяснили его «стратегическими интересами»
Здание Международного инвестиционного банка (Фото: Анастасия Диева / ТАСС)

Депутат парламента Венгрии Зита Гурмай заявила, что Международный инвестиционный банк, который планирует перенести свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт, является «троянским конем Путина», передает венгерское издание Index.

По условиям соглашения с правительством Венгрии банк имеет право приглашать в страну любого человека. Нет никаких гарантий, сказала Гурмай, что таким образом в Венгрии не окажутся «люди, представляющие угрозу для национальной безопасности».

Гурмай отметила, что по величине активов МИБ может занять 17-е место в национальном банковском секторе, однако ни одна другая финансовая организация в стране не обладает подобными привилегиями.

Международный инвестиционный банк со штаб-квартирой в Москве был образован еще в 1970 году в рамках Совета экономической помощи, он выделял кредиты на укрепление экономического сотрудничества стран СЭВ. Сейчас крупнейшим акционером банка является Россия (ее доля в капитале по состоянию на конец 2018 года — 46%, Болгарии и Венгрии принадлежат по 12%).

На сайте венгерского парламента опубликовано соглашение между МИБ и правительством республики. Согласно нему, штаб-квартира в Будапеште будет освобождена от всех налогов и сборов, а имущество и активы получают иммунитет от конфискации, ареста и экспроприации. Венгерские власти не смогут зайти на территорию банка без его разрешения, и даже если такое разрешение будет дано, банк вправе устанавливать условия нахождения на территории.

МИБ вправе попросить у правительства Венгрии обеспечить себя электричеством, водой, газом, стационарной и мобильной телефонной связью, интернетом, а также предоставить другие коммунальные услуги. Почтовые отправления банка обладают таким же иммунитетом, что и дипломатическая почта.

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Кроме того, власти по запросу банка должны обеспечить беспрепятственный въезд для любого лица вне зависимости от его гражданства. Такими же привилегиями банк пользуется в Москве.

Переезд «отвечает стратегическим интересам банка и всех его стран-участниц» и в перспективе позволит банку нарастить капитал и вести деятельность «на более конкурентных условиях», расширить масштаб операций и повысить привлекательность бренда, сообщили РБК в пресс-службе МИБ.

Там подчеркнули, что МИБ является межправительственной организацией и «обладает привилегиями и иммунитетами, аналогичными тем, которыми пользуются и другие международные организации, такие, к примеру, как ООН или многосторонние банки развития». «Таким образом, ни о каких особых привилегированных условиях для банка речи идти не может», — подчеркнули в МИБ. Соглашение с венгерским правительством «отвечает лучшим международным практикам», говорится в ответе.

В октябре 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что достигнуто соглашение о переводе штаб-квартиры банка из Москвы в Будапешт. До этого в венгерской столице располагался региональный офис МИБ. О переносе штаб-квартиры попросил премьер Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным в сентябре 2018 года.

Авторы: Андрей Гатинский, Александра Савкина
Теги: Венгрия
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