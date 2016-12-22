Банки начнут информировать клиентов о задолженности после каждой операции

Новые поправки в законодательство обязывают банки сообщать клиенту о размере его задолженности после каждой операции по кредитной карте. Это будет препятствовать росту просрочки, но увеличит издержки кредиторов, говорят эксперты

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Кредиторы должны будут информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита по договору потребительского кредита (займа) после каждой операции клиента с использованием платежных карт. Соответствующие поправки в понедельник, 19 февраля​, внесены ко второму чтению в федеральный закон №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

На текущий момент такая обязанность законодательно не закреплена за кредиторами. Новая мера направлена на улучшение информирования клиентов о совершении каждой операции с использованием платежных карт, следует из пояснительной записки к законопроекту. Конкретизация данных об имеющейся задолженности и остатке лимита кредитования позволит исключить заблуждение клиента, говорится в документе.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил РБК, что сейчас лишь отдельные банки полноценно информируют клиентов о размере кредитной задолженности. В связи с этим россияне нередко воспринимают сведения об остатках на карте как собственные, а не кредитные средства, пояснил он.

Кредитки — драйвер роста Как ранее писал РБК, в 2017 году общая сумма выданных россиянам кредитов выросла на 37%, до 5,68 трлн руб. Лидером по темпам роста стал сегмент кредитных карт, заявили в Объединенном кредитном бюро. Число кредитных карт выросло на 8%, объемы одобренных лимитов — на 48%, сумма среднего лимита по карте — с 46 тыс. до 63 тыс. руб. Эксперты отмечают, что россияне все чаще берут кредиты для рефинансирования уже имеющихся. В Центральном банке уже начали принимать меры по оперативному реагированию на перегрев на рынке кредитования. Как писал РБК, регулятор готовит поправки, которые позволят изменять коэффициенты риска для отдельных сегментов банковского сектора решением совета директоров.

Что клиенты знают о долге

В соответствии с законом «О национальной платежной системе» каждый банк обязан уведомлять клиентов о совершении каждой операции по картам. Как правило, банки в своих СМС-сообщениях предоставляют информацию о балансе, то есть о сумме доступных для расходования средств.

РБК опросил топ-30 банков о том, как именно они информируют клиентов о размере задолженности по кредитным и овердрафтным картам. Из восьми банков, ответивших предметно на запрос, лишь два (Почта Банк и Связь-банк) сообщили, что раскрывают размер кредитной задолженности по овердрафтным картам по каждой операции. В Абсолют Банке сообщили, что клиента информируют о наличии у него средств по-разному, в зависимости от категории карты. Так, если карта кредитная, то в балансе будут указаны только сумма доступных заемных средств. Если карта с разрешенным овердрафтом, то это будет сумма, включающая собственные средства держателя карты плюс доступные заемные средства.

В Совкомбанке пояснили, что уведомляют клиентов о проведении каждой операции, но не о размере кредитной задолженности перед кредитной организацией.

По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, банки не заинтересованы в том, чтобы максимально оперативно доводить до заемщика информацию о его текущей задолженности (если он не в дефолте), так как каждая транзакция — это прибыль банка. По его мнению, обязательное уведомление заемщиков о сумме текущего долга будет сдерживать потребительские аппетиты и препятствовать появлению просроченной задолженности, которую заемщик не в состоянии погасить без нового займа. «Цель поправки — снизить вероятность перекредитования, и это очень важная поправка при условии, что банки не найдут способы обхода такого требования», — рассуждает он. Зампред правления Хоум Кредит Банка Александр Антоненко соглашается, что поправки сделают банковские кредитные продукты понятнее и «честнее для заемщика».

Последствия для банков

Вместе с тем банковские издержки на оповещение клиентов вырастут, сходятся во мнении опрошенные РБК банкиры. В Абсолют Банке и Совкомбанке отмечают, что им придется удлинить размер СМС-сообщений клиентам. «Из текста поправки непонятно, нужно ли уведомлять об общей сумме задолженности или о ближайшем платеже. Чтобы не путать, возможно, придется уведомлять и о том и другом. Конечно, после каждой покупки такие длинные сообщения на фоне постоянно растущей стоимости СМС-уведомлений — это очень дорого», — говорит первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Нововведение может ощутимо увеличить расходы на фоне роста тарифов на такие услуги, говорят банкиры. Как писал РБК, с 1 февраля «МегаФон» поднял тарифы на СМС-рассылки, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — на одну из тарифных опций этой услуги. А МТС увеличила с декабря 2017 года стоимость СМС-рассылок для корпоративных клиентов.

Рост расходов банков на рассылки заставит их еще активнее переходить с СМС на пуш-уведомления, считает Сергей Хотимский.

Начальник аналитического управления Бинбанка Александр Свиридов соглашается, что изменение подхода к уведомлениям клиентов о задолженности приведет к росту операционных расходов кредиторов. Однако не для всех банков он будет значительным, добавляет он.