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В Думе допустили изменение лимита бесплатных переводов самому себе

В комитете Думы допустили изменение лимита в 1,4 млн руб. бесплатных переводов самому себе
Законопроект, который предлагает убрать комиссию за переводы до 1,4 млн руб. в месяц на свои счета в других банках, рассмотрят в первом чтении на этой неделе. Но затем уровень бесплатного лимита переводов могут пересмотреть
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Депутаты могут внести изменения в законопроект, который предлагает сделать бесплатными переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке в пределах 1,4 млн руб. в месяц, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, одного из авторов документа.

Как сообщает газета, уровень лимита пока не утвержден окончательно. Аксаков также допустил, что предельный размер суммы может быть пересмотрен. По словам источника издания, ранее депутаты попросили представителей Центробанка объяснить, почему была выбрана сумма именно 1,4 млн руб., но не получили «логичных разъяснений».

В заключении комитета по финрынку на законопроект, опубликованном 16 декабря, также говорится, что этот уровень «представляется не вполне обоснованным». «Указанная сумма ни экономически, ни юридически никак не соотносится с правоотношениями в части исполнения кредитной организацией распоряжений о переводе денежных средств клиентов», — считают представители комитета. Однако в целом они поддерживают концепцию, «отмечая социальную направленность законопроекта, а также важность и актуальность вопросов повышения уровня защиты прав граждан».

Как пишет «Коммерсантъ», некоторые представители банковского сообщества выступают против запрета на взимание комиссии банком при любом переводе денег. По мнению главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, сумма при перечислении между своими счетами в разных банках без комиссии не должна превышать 300 тыс. руб. в год.

1,4 млн руб. — это сумма страхового возмещения по вкладам. Центробанк начал обсуждать идею бесплатных переводов в пределах такой суммы в прошлом декабре, говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ отмечал, что предложение затронет переводы не только внутри Системы быстрых платежей (там в месяц можно бесплатно переводить до 100 тыс. руб. между счетами разных банков), но и по другим каналам.

Набиуллина объясняла, что комиссии банков на переводы денег на счета в других организациях могут быть барьером для того, чтобы россияне свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них привлекательнее. Глава ЦБ отмечала, что инициатива может улучшить конкуренцию среди банков и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.

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Законопроект был внесен в Госдуму в июле, а в ноябре правительство оставило на него положительный отзыв. По словам Аксакова, документ могут рассмотреть в первом чтении в среду, 21 декабря.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдума законопроект комиссия Денежные переводы банковские счета
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