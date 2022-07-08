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В Госдуме предложили сделать бесплатными переводы самому себе до ₽1,4 млн

Авторы законопроекта предложили убрать комиссию за переводы до 1,4 млн руб. в месяц на свои счета в других банках, а также запретить устанавливать разные ставки на вклады в зависимости от дополнительных услуг
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Госдуме зарегистрировали законопроект о бесплатных переводах между своими счетами в разных банках, при условии что сумма не превышает 1,4 млн руб. в месяц, следует из пояснительной записки.

Авторы инициативы депутат от «Справедливой России — За правду» Анатолий Аксаков и заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев посчитали, что закон должен убрать препятствия для свободного перемещения денег. Они предложили изменить ст. 29 и 36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

Если законопроект примут, в ст. 29 появится положение о том, что кредитная организация не может брать комиссию за денежный перевод в рублях на банковский счет или вклад того же лица в другой организации. Это правило коснется переводов с помощью системы быстрых платежей и финансовых платформ.

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Кроме того, авторы законопроекта предложили защитить клиентов банков от навязанных дополнительных услуг при открытии вкладов и исключить случаи установления разных процентных ставок по вкладам с одинаковыми условиями.

Они выступили за то, чтобы дополнить ст. 36 положением о запрете на дифференциацию ставок. В этом случае банки также не смогут менять ставки, если клиент соглашается или отказывается от дополнительных услуг, которые оказывают аффилированные с банком лица.

При этом закон разрешит менять размер ставки по вкладу в зависимости от способа заключения договора — дистанционно, через финансовую платформу или в отделении банка.

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ЦБ сообщил о падении процентов по вкладам ниже 10% после снижения ставки
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк начал обсуждать идею бесплатных переводов в пределах 1,4 млн руб. в декабре прошлого года, говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она объясняла, что комиссии банков на переводы денег на счета в других организациях могут быть барьером для того, чтобы россияне свободно распоряжались своими деньгами и выбирали те банки, где ставки по депозитам для них более привлекательны.

Глава ЦБ отмечала, что инициатива может улучшить конкуренцию среди банков и усилить трансмиссию денежно-кредитной политики.

Позже заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин анонсировал меры по созданию «более справедливой» среды на рынке вкладов.

«Мы рассчитываем добиться отмены дискриминации, возникающей в отношении процентных ставок по вкладам в связи с внесением разных сумм вклада, в связи с внесением во вклад так называемых новых или старых денег, а также в связи с приобретением вкладчиком дополнительных финансовых продуктов и услуг», — говорил Чистюхин в Госдуме.

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Теги
Жанна Антохина
Денежные переводы Вклады Банки комиссия законопроект Госдума
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