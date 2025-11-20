 Перейти к основному контенту


Финансы
Доля россиян без сбережений выросла до максимума почти за четыре года

Ноябрьский опрос показал, что 65% россиян живут без сбережений на случай потери основного дохода. Это рекордный показатель за почти четыре года
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Доля россиян, у которых нет сбережений на случай лишения основного дохода, достигла 65%, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России с 1 по 14 ноября 2025 года.

Это рекордный за почти четыре года показатель. В прошлый раз столько же респондентов заявили об отсутствии сбережений в декабре 2021 года.

В опросе приняли участие не менее 2 тыс. респондентов старше 18 лет из 100 населенных пунктов в 54 субъектах России.

«А в принципе сегодня у Вас (Вашей семьи) есть сбережения, денежный запас, который позволит Вам (Вашей семье) продержаться какое-то время, если Вы лишитесь основного дохода, или такого запаса, сбережений нет?» — так звучит вопрос. Утвердительно ответил 31% опрошенных.

В оперативной справке «инФОМ» также приводит данные о наблюдаемой и ожидаемой инфляции. Расхождение между показателями составило более 1% — 14,5 против 13,3%.

Бюджетная драма: либо рост инфляции, либо сокращение расходов
Радио
Олег Вьюгин

Россияне без сбережений оценивают наблюдаемую инфляцию в 15,4%, а ожидаемую — в 13,7%. У тех, кто имеет запас, оценка в 12,9 и 12,3% соответственно.

По данным Росстата, индекс потребительских цен с 11 по 17 ноября вырос на 0,11% против роста на 0,09% неделей ранее. Всего с начала года ИПЦ прибавил 5,08%.

Минэкономразвития сообщило, что в годовом выражении инфляция замедлилась до 7,12 против 7,73% неделей ранее. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции в 2025 году до 6,8%, а консенсус экономистов предполагает снижение показателя примерно до 6,9%.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
