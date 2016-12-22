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Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня
Финансы, 00:00
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Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня
Доля пессимистов среди работающих в России финансовых директоров достигла максимума с 2015 года. Наибольшее негативное влияние на бизнес, по мнению опрошенных Deloitte финансистов, окажет рост НДС до 20%, второе место — у санкций
Фото: Владислав Шатило / РБК

Рекордные 37%

Ожидания финансовых директоров в России относительно перспектив развития их компаний достигли рекордного уровня пессимизма с начала 2015 года, следует из опроса, проведенного международной аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte во втором полугодии 2018 года (есть в распоряжении РБК).

Deloitte опрашивает финансовых директоров работающих в России компаний (из ключевых отраслей экономики с разным масштабом бизнеса) с периодичностью раз в полгода. Первое исследование было проведено в первом полугодии 2015 года. В последнем опросе приняли участие 80 финансовых директоров: 55% респондентов работают в российских компаниях, 45% — в иностранных, но имеющих локализованный бизнес. В ходе опроса финансовые директора оценивали перспективы своих компаний и сравнивали их с теми, что наблюдались полгода назад.

Доля пессимистов среди финдиректоров за последние полгода увеличилась почти в четыре раза и достигла 37% — рекордного показателя за все время исследований Deloitte. Предыдущий максимум 30% был зафиксирован в первом полугодии 2016 года. Больше всего пессимистов — в производственном секторе (доля 50%, рост в пять раз), в компаниях с выручкой до 5 млрд руб. и с численностью сотрудников до 100 человек. Главы российских компаний в целом более пессимистичны, чем иностранные, работающие в России. К оптимистичным оценкам выше среднего склонны представители телекоммуникаций, медиа и технологий, а также компании с выручкой от 5 млрд до 25 млрд руб.

Доля пессимистов в нынешнем опросе впервые оказалась больше, чем доля оптимистов (31%) и выразителей нейтральных ожиданий (32%). В предыдущих опросах преобладали нейтральные оценки, а в 2017 году было больше всего оптимистов. Но в первом полугодии 2018 года оптимистичные оценки (36%) уступили первое место нейтральным (55%).

Основные факторы и риски

В ходе опроса финансовым директорам впервые был задан вопрос, как они оценивают предстоящее в 2019 году повышение ставки НДС с 18 до 20%. Согласно ответам 80% респондентов, именно это событие окажет наиболее негативное воздействие на бизнес их компаний. На втором месте по негативному влиянию идут антироссийские санкции — этот фактор считают значимым представители 70% компаний.

Топ-3 основных рисков, оказывающих наибольшее влияние на бизнес, по мнению финансовых директоров, выглядит следующим образом:

  • снижение внутреннего спроса;
  • стагнация в российской экономике;
  • ослабление курса рубля.

Риск снижения внутреннего спроса волнует представителей крупного бизнеса больше всего. Это связано с такими последними событиями, как увеличение ставки НДС, повышение пенсионного возраста, введение торгового эмбарго, и их возможным влиянием на потребителей, написали авторы исследования. Опасения ослабления курса рубля появились в списке ключевых рисков, волнующих финансовых директоров, после более чем годичного перерыва (последний раз в топ он попадал в первом полугодии 2017 года, заняв первое место).

Шок от санкций и НДС

Незначительное на первый взгляд повышение НДС (на 2 п.п.) оказалось для бизнеса серьезным негативным событием, отметил один из авторов исследования, руководитель исследовательских проектов Deloitte СНГ Дмитрий Касаткин. Все компании ждут инфляционного скачка, а рост цен и еще большее снижение спроса никому не добавляют оптимизма, подтвердил главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Что касается значительного роста пессимистов среди финдиректоров в секторе производства, то он во многом связан с введением в апреле санкций против алюминиевого гиганта UC Rusal Олега Дерипаски. Это стало шоком для российских промышленных компаний, которые в связи с обсуждением новых западных санкций не исключают, что они могут коснуться даже негосударственных компаний. «Компании-экспортеры понимают, что они стоят первыми на попадание в санкционные списки», — сказал Тихомиров.

Еще одна причина, влияющая на рост пессимизма и неопределенности, особенно среди металлургов и нефтяных компаний, — ситуация в мировой экономике и ужесточение торговых войн между США и Китаем. «Все боятся, что это приведет к существенному сокращению спроса в мировой экономике и скажется на финансовых показателях компаний», — отметил Владимир Тихомиров.

Что касается российских компаний с иностранным участием, то они чувствуют себя лучше, чем полностью российские, потому что глобальные игроки, работая на разных рынках, при возникновении трудностей на одном из них могут компенсировать потери за счет успешного бизнеса в другом регионе, заключил Дмитрий Касаткин.

Автор: Екатерина Литова.
При участии: Александра Посыпкина, Мария Истомина.
Теги: финансовый директор , Кризис , Санкции , НДС
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