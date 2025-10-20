 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
Петербургская биржа запустила торги слитками золота

Петербургская биржа торгует физическим металлом в слитках, каждая сделка завершается поставкой золота от продавца покупателю. После запуска торгов на бирже состоялась первая сделка, 1 кг золота был продан за 11,035 млн руб.
Золото GOLD $4 257,3 +0,19%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Торги физическим золотом стартовали 20 октября на Петербургской бирже, передает корреспондент РБК с церемонии запуска. Торги золотом будут осуществляться на базе собственной инфраструктуры биржи, а также инфраструктуры «Гознака», Московский монетный двор которого внесен в биржевую спецификацию в качестве базисов поставки слитков по биржевым договорам.

После запуска торгов на бирже состоялась первая сделка, в результате которой 1 кг золота продали за 11,035 млн руб.

По словам президента Петербургской биржи Игоря Артемьева, торги рассчитаны на юридических лиц, включая банки и аффинажные заводы. Биржа работает со всеми крупными участниками рынка, а также над созданием стимулов, чтобы участие в торгах было экономически выгодным. На первом этапе торги будут доступны только юридическим лицам, однако Артемьев не исключил, что в дальнейшем вопрос об участии физических лиц также может быть рассмотрен.

В настоящее время на бирже доступны четыре категории слитков разной массы: 20 грамм, 50 грамм, 100 грамм и 1 кг. Минимальный лот — штука. Биржа также будет готова адаптировать спецификации под разные категории слитков — от мелких до крупных, в зависимости от потребностей рынка, сказал Артемьев.

Как устроены торги и чем они отличаются от Мосбиржи

Петербургская биржа торгует физическим металлом в слитках, и каждая сделка завершается поставкой золота от продавца покупателю. Ценовые индикаторы формируются на реальное золото с известным базисом и сроком поставки.

На Московской бирже через металлические счета обращается «бумажное» золото. Участники могут депонировать физический слиток, после чего его масса зачисляется на такой металлический счет, а дальнейшие операции происходят как с деривативом (финансовым контрактом). Это позволяет работать без НДС, но торги не подразумевают движение реального металла.

Модель Петербургской биржи ближе к формату Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), где сделки совершаются не с производными инструментами, базирующимися на цене металла, а с физическим активом — непосредственно слитками золота. Торги проходят без центрального контрагента, но с использованием клиринговой организации, что соответствует российскому законодательству о товарных биржах.

Goldman Sachs дал прогноз роста цен на золото на фоне рекордов
Финансы
Фото:Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Импортозамещение ценовых индикаторов

Артемьев напомнил, что запуск торгов связан с задачей по импортозамещению ключевых ценовых индикаторов. «Исторически сложилось так, что многие положения налогового кодекса и другие нормативные документы привязаны к иностранным индикаторам — в частности, к котировкам LME», — отметил он. По его словам, создание национальных индикаторов по стратегическим товарным группам, включая золото, нефть, удобрения и лес, позволит России выстраивать внутреннюю систему ценообразования, не ориентируясь на площадки «недружественных стран».

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что запуск торгов физическим золотом имеет системное значение. «Как торги рубль-доллар на Мосбирже, так и торги физическим золотом — это необходимость. Мы должны иметь возможность определять цену в России, не полагаясь на зарубежные биржи, где российские участники сейчас не могут работать», — заявил он.

Моисеев добавил, что развитие национального рынка позволит сократить спреды между ценами покупки и продажи золота, которые сейчас остаются высокими из-за ограниченного числа маркет-мейкеров. «По мере увеличения объемов торгов этот спред будет снижаться», — отметил он. Минфин рассчитывает, что в перспективе через отечественные биржи будет проходить не менее четверти объема ежегодной добычи золота в России — таким образом, при ее объеме в 400 т, биржевой оборот может достичь 100 т.

