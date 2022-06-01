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Бизнес ,  
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Турлов выкупит активы Freedom Holding в России

Freedom Finance перейдет к своему основателю, который впоследствии планирует продать компанию. Бизнесмен пояснил, что подразделение в условиях санкций не сможет продолжать работу в составе американского Freedom Holding
Тимур Турлов
Тимур Турлов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Freedom Holding во втором квартале 2022 года продаст свое российское подразделение Freedom Finance его основателю Тимуру Турлову. Об этом бизнесмен сообщил Reuters.

«Сегодня мы не видим возможности сохранить российскую компанию в составе американского холдинга из-за запрета на инвестиции в Россию для резидентов США, а также из-за большого количества ограничений на сделки с нерезидентами из недружественных стран», — пояснил Турлов. После сделки Freedom Finance сможет «продолжать осуществлять независимую деятельность в России», пообещал он. Предприниматель отметил, что в России у холдинга много клиентов и «интересная стратегия развития».

Турлов выкупит российский бизнес у возглавляемого им американского холдинга как физлицо. В будущем бизнесмен планирует провести ребрендинг Freedom Finance и перепродать ее российским топ-менеджерам, но «этого вопроса сейчас на повестке нет».

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Фото:Shutterstock

Freedom Holding основан в 1981 году, его штаб-квартира находится в штате Невада. В 2019 году он прошел листинг на бирже NASDAQ. Группа занимается инвестиционным консультированием, проводит брокерские операции. Холдинг работает в 13 странах: России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Германии, США, Азербайджане, Великобритании, на Кипре, в Греции, Испании и Армении.

Турлов основал Freedom Finance в 2008 году. В 2015-м она перешла под контроль Freedom Holding, Турлов стал ее основным акционером. По словам предпринимателя, всего у холдинга 414 тыс. клиентов, из них 163 тыс. — клиенты Freedom Finance в России. «Интерфакс» со ссылкой на отчет группы пишет, что 31 марта в российских подразделениях работали более 1,7 тыс. человек.

В отчете также сообщается, что компания выделила $3 млн на гуманитарную помощь в связи с конфликтом на Украине, а Турлов — $2,5 млн. Бизнесмен в апреле подал заявление на получение гражданства Казахстана, а от гражданства России и Сент-Китса и Невиса он откажется.

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