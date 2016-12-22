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Промсвязьбанк потребовал взыскать с Дмитрия Минца $20 млн
Финансы, 15:02
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Промсвязьбанк потребовал взыскать с Дмитрия Минца $20 млн
Сын бывшего владельца ФГ «Будущее» выступал поручителем по выданному банком кредиту
Дмитрий Минц (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Промсвязьбанк требует взыскать с председателя совета директоров финансовой группы «Будущее» Дмитрия Минца $20 млн, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, в четверг, 20 сентября, в Лефортовском суде представитель банка провел беседу с судьей, тогда как представитель Минца на нее не явился.

Знакомый бизнесмена сообщил «Ведомостям», что тот находится за границей, а направленная представителям Минца доверенность не успела дойти до адресата.

По данным издания, в ходе встречи в суде было заявлено, что Дмитрий Минц, сын бывшего владельца ФГ «Будущее» Бориса Минца, выступал поручителем по одному из выданных Промсвязьбанком кредитов. Кто именно был его получателем, неизвестно.

Следующее заседание по делу должно пройти 17 октября.

В конце августа стало известно, что управляющая компания принадлежащего Борису Минцу негосударственного пенсионного фонда «Будущее» — «Конкорд управление активами» и Промсвязьбанк попросили Арбитражный суд Москвы дать им время для заключения мирового соглашения по судебному спору о зависших на депозитах в Промсвязьбанке средствах клиентов НПФ «Будущее» на общую сумму (с учетом процентов) почти 14,5 млрд руб.

Следующее заседание по этому делу намечено на 10 октября.

Дмитрий Минц до санации входил в совет директоров Промсвязьбанка. Его имя упоминалось в связи с другим судебным разбирательством, в котором участвует банк,​ — спором на общую сумму 14,5 млрд руб. о возврате с депозитов в ПСБ пенсионных накоплений клиентов НПФ «Будущее». Как объясняли юристы ПСБ, 11 декабря прошлого года ЦБ выдал Дмитрию Ананьеву (на тот момент главе ПСБ и его совладельцу) предписание о доформировании резервов на 100 млрд руб., и «было понятно, что эту сумму не покрыть». Информацию о предписании должны были сразу получить члены совета директоров банка, среди которых был Дмитрий Минц (сын Бориса Минца, основного акционера группы «Будущее»), подчеркивали представители ПСБ в ходе судебного заседания в Арбитражном суде Москвы.

14 декабря (за день до санации Промсвязьбанка) НПФ «Будущее» продал свою долю (10%) в банке и в тот же день внес депозиты на счета УК «Конкорд управление активами» (управляющая компания НПФ) в ПСБ на сумму 13,3 млрд руб. В ПСБ считают, что для того, чтобы банк смог заплатить за миноритарный пакет, «Конкорд управление активами» и внесла депозит. Если бы НПФ не продал акции, их стоимость упала бы с 8 млрд руб. до 8 коп., отмечал представитель банка в суде.

В пресс-службе ФГ «Будущее» отметили, что Дмитрий Минц не входил в совет директоров Промсвязьбанка с сентября 2017 года, а его наличие в списке аффилированных лиц банка на 31 декабря объяснили «устаревшими данными».

Авторы: Евгений Калюков, Георгий Перемитин.
Теги: Дмитрий Минц , Промсвязьбанк
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