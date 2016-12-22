Промсвязьбанк потребовал взыскать с Дмитрия Минца $20 млн

Сын бывшего владельца ФГ «Будущее» выступал поручителем по выданному банком кредиту

Дмитрий Минц (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Промсвязьбанк требует взыскать с председателя совета директоров финансовой группы «Будущее» Дмитрия Минца $20 млн, сообщает газета «Ведомости». По данным издания, в четверг, 20 сентября, в Лефортовском суде представитель банка провел беседу с судьей, тогда как представитель Минца на нее не явился.

Знакомый бизнесмена сообщил «Ведомостям», что тот находится за границей, а направленная представителям Минца доверенность не успела дойти до адресата.

По данным издания, в ходе встречи в суде было заявлено, что Дмитрий Минц, сын бывшего владельца ФГ «Будущее» Бориса Минца, выступал поручителем по одному из выданных Промсвязьбанком кредитов. Кто именно был его получателем, неизвестно.

Следующее заседание по делу должно пройти 17 октября.

В конце августа стало известно, что управляющая компания принадлежащего Борису Минцу негосударственного пенсионного фонда «Будущее» — «Конкорд управление активами» и Промсвязьбанк попросили Арбитражный суд Москвы дать им время для заключения мирового соглашения по судебному спору о зависших на депозитах в Промсвязьбанке средствах клиентов НПФ «Будущее» на общую сумму (с учетом процентов) почти 14,5 млрд руб.

Следующее заседание по этому делу намечено на 10 октября.