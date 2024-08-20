В России запустили торги щебнем на бирже

На Восточной бирже начались торги щебнем, на очереди — песок, торф и другие нерудные ископаемые. Новый механизм должен повысить прозрачность ценообразования и, как следствие, собираемость налогов

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Восточная биржа провела первые биржевые торги щебнем (относится к категории «Нерудные строительные материалы»), сообщил РБК представитель площадки. Другие российские биржи на данный момент не торгуют этим товаром. Первые сделки прошли 16 августа.

«Биржевые торги обеспечат прозрачность цен и условий сделки, позволяя продавцам определить реальную стоимость своих товаров и предложить их по конкурентоспособной цене большому числу покупателей, а покупателям — получить доступ к различным поставщикам и выбрать наилучшие условия сделки», — сказал гендиректор биржи Андрей Салащенко.

Торги запущены при поддержке правительства Московской области — именно на основе сделок в этом регионе и будет определяться стоимость щебня. Теперь биржа планирует постепенно запустить торги песком, торфом и другими товарами, уточнил Салащенко: «Нам нужен был прецедент. Мы надеемся, что это увидят другие регионы и присоединятся к торгам. Наша цель — выйти на безадресные сделки и на федеральный уровень. Теперь мы планируем выводить на организованные торги остальные нерудные ископаемые и делать их биржевыми товарами, как в свое время сделали лес».

Организованные торги лесом в России проходят на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. За январь—июль их объем составил 3,34 млн куб. м, что на 41,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Но на биржу идет не вся продукция — по данным Росстата, за первое полугодие в России было произведено 14,5 млн куб. м лесоматериалов, что значительно больше объема биржевых торгов (даже за семь месяцев).

Как устроены торги товарами на бирже В торгах на товарных биржах могут принимать участие только юридические лица. Все расчеты на товарной бирже, как и на фондовой, проходят через клиринг — это организация-посредник, куда участники сделки еще до начала торгов вносят денежные средства в качестве гарантийного обеспечения. Биржевые торги товарами позволяют определить справедливую цену на тот или иной товар. В дальнейшем эта справедливая цена может быть использована как бенчмарк, например, для расчетов налогов для компаний, производящих либо добывающих этот товар, или для создания производных инструментов на товары (фьючерсные контракты). В частности, такие биржевые бенчмарки по нефти используются для налогообложения нефтедобывающих компаний при расчетах НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) на нефть, а также налога на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акцизов на нефтяное сырье.

Зачем нужны торги щебнем и песком

Именно определение бенчмарка и стало основным стимулом для запуска торгов, следует из слов представителей биржи и правительства Подмосковья. В дальнейшем, по их мнению, оно позволит улучшить собираемость налогов при продаже таких товаров. Сейчас, согласно Налоговому кодексу, сумма НДПИ по щебню не может превышать величину (считается в рублях), равную количеству тонн добытого ископаемого за налоговый период, умноженному на 16,5.

Рыночная стоимость товаров категории «Нерудные ископаемые» обеспечит точность расчетов и будет способствовать предотвращению недобросовестных практик по занижению базовой стоимости для уплаты НДПИ, отмечает министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. «Наличие биржевой котировки, являющейся индикатором независимых сделок, позволит наблюдать реальные цены на нерудные материалы и рассмотреть инициативу о предоставлении права субъекту РФ на определение минимальной цены полезного ископаемого, с которой должен уплачиваться НДПИ», — уточнил министр.

«Нерудные ископаемые исторически торгуются на неорганизованных рынках. Это серый рынок. НДПИ собирается от стоимости продажи: карьеру выдается лицензия на разработку какого-то объема, и он должен его продать. Но отрегулировать, по какой цене он его продает, невозможно. Поэтому мы предложили Московской области сделать эти торги организованными. Это позволит им в будущем инициировать изменения в налоговое законодательство и рассчитывать НДПИ не от фискальных цен, а от рыночных на биржевых торгах», — объясняет Салащенко.

Банк России поддерживает инициативы по расширению номенклатуры товаров, торгуемых на бирже, сказал РБК представитель ЦБ. «В мировой практике заключаемые на организованных торгах договоры признаются лучшим источником информации для создания товарных ценовых индикаторов, которые могут использоваться в качестве дополнительных инструментов хеджирования, являться ценовым ориентиром для участников рынка и регуляторов», — подчеркнул он.

Каковы перспективы торгов

Идея биржевых торгов щебнем и песком обсуждается с 2008 года, периодически к ней возвращались в том или ином виде, но в итоге отказывались от реализации, напоминает вице-президент «Опоры России» Евгений Илле. «Во-первых, потому что на рынке есть определенный профицит производственных мощностей. Возможности производства превышают объемы потребления», — говорит эксперт.

Во-вторых, в щебне и песке очень большую составляющую (60–70% от цены поставки) имеет логистика, тарифы которой быстро меняются, продолжает Илле. «И эту логистику достаточно сложно «словить» в моменте, заложить заранее в цену, потому что она не зависит от производителя материала. Можно заключить сделку с поставкой в этом месяце по определенной цене, но железнодорожный состав могут не дать на весь объем поставки, и остаток товара перенесется на следующий месяц, в котором могут быть уже совершенно другие тарифы на логистику. Из-за этого сделка видится невыгодной для участников», — рассуждает эксперт.

По этим же причинам сложно сформировать и бенчмарк по таким товарам, отмечает Илле. «Но если будет единый тарификатор по всей стране, то тогда это возможно зафиксировать, если будет известна цена на транспортировку, например, на квартал и будет понятно, что вагоны под транспортировку в этот квартал будут предоставлены в полном объеме. Тогда можно будет все просчитывать», — полагает эксперт.

Салащенко объясняет, что в ходе торгов щебнем на Восточной бирже учитывается цена товара при отгрузке (то есть стоимость поставки в цену не заложена). Вопрос с учетом логистики в ценах будет решаться на втором этапе, говорит он. «Дело в том, что карьеры зачастую продают товар перевозчику, а перевозчик потом с наценкой продает заказчику, то есть действует еще и как трейдер. Мы же предлагаем в будущем разделить стоимость материалов и транспортных расходов — для этого хотим предложить рынку использовать возможности оператора товарных поставок (на базе Восточной биржи. — РБК)», — поясняет гендиректор площадки.

Член комитета «Деловой России» по строительству Альберт Попов полагает, что рано или поздно строительная индустрия придет к биржевой торговле базовыми стройматериалами. «Биржевая торговля упрощает не только расчет бизнес-планов, но и фискальную политику, а также расчет многих экономических индикаторов. Рассчитать стоимость логистики применительно к ценам биржевых площадок будет гораздо легче, что в перспективе облегчит межрегиональное движение товаров, усилится внутристрановая и международная конкуренция, что, безусловно, отразится на ценообразовании в стройиндустрии», — объясняет эксперт.

Существенные плюсы в создании биржевых торгов песком и щебнем для строительного рынка видит и генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук: «Биржевые торги могут быть интересны строителям, особенно работающим с госзаказом, потому что цены, установленные биржей, должны ложиться в сметы, исходя из которых рассчитывается стоимость строительно-монтажных работ».