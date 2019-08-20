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В работе Альфа-банка произошел сбой
Клиенты пожаловались на трудности оплаты по картам. В банке сообщили о пятиминутном сбое в операциях с картами, который уже устранен

В работе Альфа-банка произошел сбой. Клиенты пожаловались в Twitter на проблемы с оплатой по картам. В ответ банк сообщил, что знает о проблеме с переводами с карты на карту и устраняет ее.

«Наблюдался сбой операций с картами продолжительностью около пяти минут, на данный момент все операции доступны», — сообщили РБК в пресс-службе Альфа-банка.

По данным сервиса Downdetector, клиенты жалуются, что не могут совершить платежи со счета, снять деньги в банкоматах, а также войти в систему.

В середине мая произошел сбой в приложение Альфа-банка для смартфонов.
В соцсетях пользователи также пожаловались на сбой в работе банкоматов.

Другой крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года. Тогда из-за технических проблем перестали работать мобильное приложение, интернет-банкинг и кол-центр.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: сбой в работе, Альфа-банк
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