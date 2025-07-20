Будущий член руководства ЕЦБ призвал учитывать политические риски

Глава Нацбанка Болгарии, который в 1980-х работал в Минфине страны, заявил, что политика превращается в основной источник нестабильности и риска для центральных банков

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Глава Болгарского народного банка Димитар Радев, который с января войдет в Управляющий совет Европейского центрального банка, заявил в интервью Bloomberg, что его опыт работы в условиях плановой экономики позволит эффективнее учитывать политические риски при проведении денежно-кредитной политики ЕЦБ.

В 1980-х, когда Болгарией управляла коммунистическая партия, Радев работал в Минфине. Он стал свидетелем «окончательного краха режима, падения, а затем и восстановления» министерства и помог своей стране преодолеть гиперинфляцию, пишет Bloomberg. Долгие годы он работал в МВФ, прежде чем возглавить нацбанк.

По словам Радева, он обладает непосредственным опытом «того, как проводилась фискальная и денежно-кредитная политика в условиях централизованной плановой системы». Точнее, я понимаю, как не следует проводить такую политику», — заявил он.

По словам финансиста, политика становится основным источником нестабильности и риска для центральных банков, а не фактором стабильности, как это было ранее. Он считает, что будущие решения по ставкам должны основываться на глобальном контексте и балансе рисков, включая геополитические факторы и ситуацию в мировой торговле.

Болгария завершила подготовку к вступлению в еврозону, несмотря на внутреннюю политическую нестабильность — за четыре года в стране прошли семь выборов, отмечает агентство. Для получения положительного заключения Еврокомиссии София должна была выполнить требования по уровню инфляции, который не может превышать показатель трех лучших стран ЕС более чем на 1,5 процентного пункта. В апреле 2024 года лучшие результаты показали Франция (0,9%), Кипр (1,4%) и Дания (1,5%), что позволило Болгарии с инфляцией 2,8% уложиться в установленные рамки.

После снижения гиперинфляции 90-х годов Болгария закрепила курс лева к евро и фактически отказалась от собственной денежно-кредитной политики. Ожидается, что введение единой валюты будет способствовать росту торговли и инвестиций, пишет Вloomberg. Для вступления в еврозону стране пришлось провести реформы банковского сектора и пройти стресс-тесты местными и европейскими регуляторами.