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ПМЭФ-2025 ,  
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В ЦБ поспорили с Грефом о равновесном курсе рубля

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ПМЭФ-2025
Сегодняшний курс рубля и есть равновесный. Так директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Ганган ответил на слова Грефа о том, что равновесным должен быть курс выше 100 руб. за доллар
Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган ответил на слова главы «Сбера» Германа Грефа о том, что равновесным должен быть курс выше 100 руб. за доллар.

Греф ранее заявил, что сейчас курс рубля по отношению к доллару занижен и находится на уровне 78–79 руб. за доллар. Равновесным курсом, по его словам, является курс «100 плюс».

«Равновесный курс рубля — это не мое или кого-то другого мнение, это результат баланса спроса и предложения на валютном рынке. Курс, который мы видим сейчас, — и есть равновесный: он отражает объективную ситуацию в экономике, даже если это не согласуется с экспертными мнениями и пожеланиями», — сказал Ганган в кулуарах ПМЭФ. 

Ганган отметил, что высокая ключевая ставка сегодня сдерживает перегрев спроса и «делает рубль привлекательным», поскольку деньги идут в рублевые активы, она же способствует укреплению рубля и погашению инфляции.

Директор департамента ДКП добавил, что слабый курс рубля выгоден экспортерам, поскольку позволяет им сохранять прибыль при ухудшении внешних условий, однако это не значит, что такой курс оптимален для экономики в целом.

«Курс будет таким, который согласуется с низкой инфляцией. Так как от низкой инфляции выигрывают все, и граждане, и бизнес», — подчеркнул Ганган.

Греф назвал равновесный курс рубля
Экономика
Герман Греф

На 20 июня Банк России установил официальный курс доллара США на уровне 78,48 руб., относительно курса днем ранее доллар подешевел на 23,35 коп. По подсчетам агентства Bloomberg, за первые четыре месяца года рубль укрепился к доллару на внебиржевых торгах на 38%

В Центробанке до этого уже подчеркивали, что регулятор ориентируется на интересы российской экономики, поэтому в качестве приоритетного контрольного параметра учитывают инфляцию, а не курс рубля.

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Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина, Дарья Лебедева
финансы денежно-кредитная политика курсы валют активы ПМЭФ Банк России новости
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