Греф раскрыл, кто на самом деле управляет Сбербанком
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его управление банком лишь «иллюзия», на самом деле финансовым институтом управляет рыночная конкуренция. Об этом он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по итогам делового завтрака «Сбера».
«Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком. Это иллюзия. Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция. Вы можете посмотреть на наши относительные показатели и сразу же увидеть, где мы хорошо, где не очень», — сказал Греф (цитата по «РИА Новости»).
Греф возглавляет Сбербанк с ноября 2007 года. До этого, в 2000–2007 годах, он занимал пост министра экономического развития и торговли России, занимался, в частности, вопросами вступления страны во Всемирную торговую организацию.
Говоря о ситуации на банковском рынке, глава Сбербанка отметил, что конкуренция — это залог успеха любой крупной компании, а значит к конкурентам нужно относиться уважительно. «Я никогда не боялся конкуренции, никогда не призывал к ограничению конкуренции. Чем больше конкуренции, тем больше выигрывает в конечном итоге потребитель», — подчеркнул он.
Греф также заявил, что поддерживает присутствие иностранных компаний и банков в России. «Это необходимая нашей экономике конкуренция. Мы никогда не выступали за ограничение присутствия любых конкурентов, в том числе иностранных, скажем, в банковском секторе. Я не вижу, честно говоря, что кто-то может составить нам конкуренцию среди банковских игроков», — добавил он.
По итогам 2024-го Сбербанк второй год подряд показал рекордный финансовый результат — 1,58 трлн руб. Относительно уровня 2023 года показатель вырос на 4,8%. В проект бюджета на 2025 год Минфин заложил дивиденды от госбанка в размере 375 млрд руб.
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