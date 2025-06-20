Греф раскрыл, кто на самом деле управляет Сбербанком

Сбербанком управляет рыночная конкуренция, которая является залогом успеха любой крупной компании, заявил Греф. Он занимает пост председателя правления банка с 2007 года

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что его управление банком лишь «иллюзия», на самом деле финансовым институтом управляет рыночная конкуренция. Об этом он рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по итогам делового завтрака «Сбера».

«Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком. Это иллюзия. Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция. Вы можете посмотреть на наши относительные показатели и сразу же увидеть, где мы хорошо, где не очень», — сказал Греф (цитата по «РИА Новости»).

Греф возглавляет Сбербанк с ноября 2007 года. До этого, в 2000–2007 годах, он занимал пост министра экономического развития и торговли России, занимался, в частности, вопросами вступления страны во Всемирную торговую организацию.

Говоря о ситуации на банковском рынке, глава Сбербанка отметил, что конкуренция — это залог успеха любой крупной компании, а значит к конкурентам нужно относиться уважительно. «Я никогда не боялся конкуренции, никогда не призывал к ограничению конкуренции. Чем больше конкуренции, тем больше выигрывает в конечном итоге потребитель», — подчеркнул он.

Греф также заявил, что поддерживает присутствие иностранных компаний и банков в России. «Это необходимая нашей экономике конкуренция. Мы никогда не выступали за ограничение присутствия любых конкурентов, в том числе иностранных, скажем, в банковском секторе. Я не вижу, честно говоря, что кто-то может составить нам конкуренцию среди банковских игроков», — добавил он.

По итогам 2024-го Сбербанк второй год подряд показал рекордный финансовый результат — 1,58 трлн руб. Относительно уровня 2023 года показатель вырос на 4,8%. В проект бюджета на 2025 год Минфин заложил дивиденды от госбанка в размере 375 млрд руб.