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Allergan $153 (+16,9%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана
Санация банка будет проводиться и уже проводится согласно плану финансового оздоровления, который уже утвержден. Наиболее остро стоит вопрос сейчас о замене инвестора в процессе санации, отметили в Центробанке
Владимир Коган (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Санация банка «Уралсиб» после смерти его владельца Владимира Когана будет осуществляться в соответствии с уже утвержденным планом. Об этом РБК заявили в ЦБ.

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.

«Он может быть рассмотрен после того, как будут определены его наследники в соответствии с процедурами, установленными законодательством», — уточнили в ЦБ. Точно понятно только то, что банк не перейдет в Фонд консолидации банковского сектора.

Финансы
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

О смерти Когана стало известно ранее 20 июня. Владелец «Уралсиба» скончался на 57-м году жизни. Летом прошлого года он перенес инсульт. В этом году Коган занял 140-е место в списке самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes, который оценил его состояние в $750 млн.

О проблемах в «Уралсибе» стало известно в 2015 году. Проверка ЦБ, проведенная в нем, выявила недоначисленные резервы. В ноябре того же года регулятор объявил о санации банка и сообщил, что инвестором для финансового оздоровления банка выбран Коган. В конкурсе участвовали несколько банков, в частности ВТБ24 и Альфа-банк. Тогда ЦБ выделил на санацию «Уралсиба» 81 млрд руб. Два кредита выдавались на шесть и десять лет. В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка. Его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю в 12%.

Авторы: Анна Трунина, Павел Казарновский
Теги: «Уралсиб», Владимир Коган, Центробанк, санация, финансовое оздоровление
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