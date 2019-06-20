ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Санация банка будет проводиться и уже проводится согласно плану финансового оздоровления, который уже утвержден. Наиболее остро стоит вопрос сейчас о замене инвестора в процессе санации, отметили в Центробанке

Владимир Коган (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Санация банка «Уралсиб» после смерти его владельца Владимира Когана будет осуществляться в соответствии с уже утвержденным планом. Об этом РБК заявили в ЦБ.

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.

«Он может быть рассмотрен после того, как будут определены его наследники в соответствии с процедурами, установленными законодательством», — уточнили в ЦБ. Точно понятно только то, что банк не перейдет в Фонд консолидации банковского сектора.

О смерти Когана стало известно ранее 20 июня. Владелец «Уралсиба» скончался на 57-м году жизни. Летом прошлого года он перенес инсульт. В этом году Коган занял 140-е место в списке самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes, который оценил его состояние в $750 млн.