Минфин не смог занять запланированную сумму на рынке третью неделю подряд

Несмотря на то что объем выпуска ОФЗ был минимальным за последние месяцы, 10 млрд руб., Минфину удалось реализовать только 7,2 млрд. Спрос был в два раза выше выпуска, однако министерство не предоставило премию инвесторам

Министр финансов Антон Силуанов (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Минфин 20 июня провел очередной аукцион по размещению четырехлетних облигаций федерального займа (ОФЗ) с плавающей ставкой купона (RUONIA+) объемом 10 млрд руб. Реализовать минимальные за последние два месяца объем, несмотря на высокий спрос, вновь не удалось: из 10 млрд руб. министерство разместило только 7,2 млрд, хотя спрос составил 24,7 млрд руб.

Минфин отказался от размещения бумаг с фиксированной ставкой в ответ на распродажу, в результате которой доходность ОФЗ сдвинулась вверх на 30–45 б.п. (десятилетние выпуски превысили 7,8%), достигнув уровней начала года, когда ключевая ставка была на 50 б.п. выше, говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка.

Высокий спрос и тот факт, что Минфин не разместил выпуск в полном объеме, говорят о том, что министерство решило не предоставлять премию инвесторам, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. А предлагаемые сегодня ОФЗ по текущим высоким котировкам неинтересны, отмечает он. Вероятно, основными претендентами на покупку этого выпуска были казначейства банков, так как они приобретают такие бумаги как альтернативу депозиту ЦБ или КОБР (купонные облигации Банка России) для размещения свободной ликвидности. Но без дополнительной премии сейчас депозит ЦБ выглядит более привлекательным. «Так как выпуск торгуется ниже ставки RUONIA, то банкам просто невыгодно его приобретать», — отмечает аналитик.

Индекс российских гособлигаций (RGBI), характеризующий изменение уровня цен на ОФЗ, в начале недели опустился ниже 140 пунктов впервые с 23 ноября 2017 года. При ключевой ставке ЦБ на уровне 7,25% доходность госбумаг обновила более чем полугодовой максимум (7,49%). Последний раз этот показатель был выше в середине декабря 2017 года, но тогда ставка ЦБ была на 1 п.п. выше — 8,25%.

Распродажи ОФЗ активно идут с пятницы, когда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя решение совета директоров регулятора сохранить ставку, заявила о повышении прогноза инфляции и переходе к нейтральной политике в более длительной перспективе — ЦБ перейдет к ней в 2019 году вместо обещанного 2018-го.

Российское правительство третью неделю подряд терпит неудачу при попытке занять деньги на рынке для федерального бюджета. В результате аукциона в начале июня Минфину не удалось разместить заявленные 30 млрд руб. новых бумаг в полном объеме, а по итогу последнего аукциона 13 июня из 20 млрд руб. было продано 18,9 млрд руб.