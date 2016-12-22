В Кремле отозвались об игре с Египтом словами «очень дорогая победа»

В Кремле победу сборной над Египтом назвали «очень дорогой» и «очень радостной». Владимир Путин отреагировал на нее «позитивно, как и вся страна», добавил Дмитрий Песков

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин отреагировал на победу сборной России над Египтом «позитивно».

«Отреагировал он, как и вся наша страна, весьма позитивно», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Сам пресс-секретарь отметил, что «это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная». «Поэтому, конечно, президент тоже был рад», — добавил он.

Песков напомнил, что во время матча Путин летел из Минска и находился в самолете. «Как только с трапа спустился, доложили о результатах этого матча», — сказал он.

Тренеру сборной Станиславу Черчесову президент пока не звонил. «Или, может быть, я об этом не знаю», — добавил пресс-секретарь.

Путин не присутствовал на игре сборной, так как у него «достаточно напряженные среда и четверг по графику» и «очень напряженная работа в Минске», говорил ранее Песков. 19 июня президент участвовал в Высшем государственном совете Союзного государства и провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

19 июня сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Россияне повели после того, как защитник египтян Ахмед Фатхи срезал мяч в собственные ворота. Затем по голу забили Денис Черышев и Артем Дзюба. У противников отличился Мохамед Салах, успешно реализовавший пенальти. Это вторая победа российской команды, которая почти гарантирует ей выход из группы.​