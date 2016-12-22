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Больше всех в Банке России заработал куратор финансового рынка
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Больше всех в Банке России заработал куратор финансового рынка
Декларации чиновников, 19:49
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Больше всех в Банке России заработал куратор финансового рынка
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в 2017 году нарастил доход почти в три раза — до 88,6 млн руб. Столь резкий рост связан с «ликвидацией инвестиций в недвижимость в Мексике», объяснили в ЦБ
Сергей Швецов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Самым состоятельным сотрудником ЦБ по итогам 2017 года стал первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, следует из данных на сайте регулятора. За год он нарастил доход с 30,6 млн до 88,6 млн руб.

В собственности Швецова — жилой дом в США, квартира в Испании, а также две квартиры и земельный участок в России. Из транспортных средств у зампреда — находящийся в угоне снегоход Arctic Cat. Доход супруги Швецова за год составил 35,7 млн руб., в ее собственности — четыре земельных участка, две квартиры и дом в России, а также автомобиль Infiniti FX 37.

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Рост доходов Швецова обусловлен операциями по ликвидации инвестиций в недвижимость в Мексике, объяснили РБК в пресс-службе ЦБ. Согласно декларации о доходах служащих ЦБ за 2016 год, у Сергея Швецова не было в собственности недвижимости, расположенной в Мексике. Однако было указано, что в его пользовании находились шесть квартир общей площадью 690 кв.  м, расположенных в Мексике. В декларации за 2017 год эта недвижимость не указана.

В Центробанке Швецов курирует развитие финансового рынка, допуск на рынок ценных бумаг, работу Мосбиржи и т.д.

Прошлогодний лидер — зампред Ольга Скоробогатова, курирующая, в частности, работу национальной платежной системы — в 2017 году заработала 62,25 млн руб. (в 2016 году — 74,25 млн руб.). Это второй результат среди сотрудников ЦБ. В ее собственности два земельных участка, два жилых дома и четыре квартиры. Супруг Скоробогатовой при годовом доходе 1714 руб. имеет автомобиль Mercedes Benz CLS 350.

На третьем месте — первый зампред ЦБ Ксения Юдаева (40,93 млн руб., курирует макроэкономическое регулирование и прогнозирование), следом за ней идет зампред ЦБ Владимир Чистюхин (38,9 млн руб., курирует рынок страхования), первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин (36,9 млн руб., в его ведении — вопросы банковского регулирования и надзора).

Ответственный за борьбу с отмыванием доходов зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в 2017 году заработал 34,4 млн руб., зампред ЦБ Василий Поздышев (занимается разработкой мер по снижению банковских рисков) — 28,9 млн руб. Доход зампреда Ольги Поляковой (курирует надзор за банковскими и финансовыми группами) в 2017 году составил 26,6 млн руб.

Доходы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной были раскрыты ранее на этой неделе — в декларации ее мужа, депутата Мосгордумы и ректо​ра Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова. В 2017 году доходы Набиуллиной составили 33,8 млн руб. (на 25% больше, чем годом ранее).

Доходное место: самые богатые семьи Госдумы Еще 6 фото
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Авторы: Георгий Перемитин, Елена Пашутинская.
Теги: Сергей Швецов , Банк России , декларации
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