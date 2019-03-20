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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Пакет «Восточного» из дела Аветисяна против Baring оценили в ₽750 млн
«Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна не смогла выкупить у Baring Vostok 9,99% акций «Восточного», потому что инвестиционный фонд уклонялся от исполнения соглашения. Стоимость пакета акций банка сравнима с его месячной прибылью
Артем Аветисян (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Стоимость пакета акций «Восточного», который фигурирует в поданном в суд иске «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна (миноритарий банка, 32%) против Evison Holdings (52%, конечный бенефициар инвестфонд Baring Vostok), примерно равна месячной прибыли банка. Согласно иску «Финвижн» к Evison, который есть в распоряжении РБК, стоимость 9,99% акций банка в соглашении о колл-опционе закреплена и составляет всего 750 млн руб. Прибыль банка за 9 месяцев 2018 года равна 7,1 млрд руб.

Накануне, 19 марта, «Финвжин» подала иск к Evison Holdings в Арбитражный суд Амурской области с требованием исполнить колл-опцион. Опцион первоначально был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии был продлен до 31 марта 2018 года. По условиям соглашения доля Аветисяна и партнеров должна была увеличиться до 50% плюс одна акция.

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Соглашение о колл-опционе предполагало несколько вариантов уведомления Evison Holdings о праве «Финвижн» выкупить 9,99% акций «Восточного» по установленной цене. Как следует из иска, за четыре дня до истечения условленного срока, 28 марта, «Финвижн» начала отправлять уведомления об исполнении соглашения. Спустя день, 29 марта, Банк России согласовал исполнение опциона. Но с доставкой уведомления возникли трудности, следует из материалов дела.

  • Курьер, судебные приставы и администратор в течение трех дней (с 28 по 30 марта) являлись по адресу Evison на Кипре, но «секретари отказывались принять уведомление об исполнении опциона», ссылаясь на необходимость согласовать это с руководством компании.
  • «Финвижн» в течение трех дней пыталась отправить сообщение по факсу Evison, указанному в соглашении, а также юридической фирмы Dentons Europe (по договоренности копия уведомления направлялась этой фирме). Но факсы Evison и Dentons Europe не отвечали или не работали, говорится в иске «Финвижн». Всего было предпринято 24 попытки направить уведомление по факсу.
  • Электронные письма направлялись директору Evison Евдокиа Георгиу, в Dentons Europe и основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, Георгиу «прямо подтвердила получение письма».
  • В итоге 30 марта международная курьерская служба DHL вручила уведомление юрфирме Dentons Europe.

Правда, «Финвижн» не удалось перевести Evison 750 млн руб. за 9,99% акций «Восточного», так как компанией не были предоставлены банковские реквизиты. Их «Финвижн» запрашивала еще в апреле. Акции банка соответственно тоже не были переданы в собственность «Финвижн», отмечается в иске.

По условиям самого колл-опциона все споры, касающиеся соглашения, должны решаться в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA), но в иске «Финвижн» утверждается, что это невозможно. В соответствии с российскими законами корпоративные споры могут рассматриваться только третейским судом, являющимся постоянно действующим арбитражным учреждением. Правительство может наделить иностранный суд таким статусом, издав специальный акт. Но в отношении LCIA такого акта не издавалось, утверждает «Финвижн». Таким образом, решения LCIA не будут компетентными с точки зрения российского права. «Финвижн» подавала иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (МКАС), подходящий для такого дела, но Evison заблокировала рассмотрение спора в этом суде. В итоге иск был подан в арбитраж Амурской области, «Финвижн» ранее перерегистрировалась на острове Русский. До этого компания, так же как и Evison, работала на Кипре.

Подача иска в суд Амурской области является продолжением корпоративного спора в «Восточном», говорили РБК накануне в Baring Vostok.

Против основателя Baring Vostok Майкла Калви возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. в банке «Восточный». Заявитель — партнер Аветисяна и миноритарий банка «Восточный» Шерзод Юсупов (4,8%). Калви на суде заявлял, что Baring отказалась от исполнения опциона из-за подозрительных сделок, которые Юсупов и Аветисян проводили в Юниаструм Банке (был присоединен к «Восточному»). В 2018 году ЦБ предписал «Восточному» досоздать дополнительные резервы на 16,6 млрд руб., при этом большая часть требований связана с активами, которые перешли в банк «Восточный» после слияния с «Юниаструмом».

РБК ожидает ответа от Baring Vostok по существу иска.

Автор: Павел Казарновский
Теги: «Восточный», Baring Vostok, Артем Аветисян
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