Пакет «Восточного» из дела Аветисяна против Baring оценили в ₽750 млн

«Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна не смогла выкупить у Baring Vostok 9,99% акций «Восточного», потому что инвестиционный фонд уклонялся от исполнения соглашения. Стоимость пакета акций банка сравнима с его месячной прибылью

Артем Аветисян (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Стоимость пакета акций «Восточного», который фигурирует в поданном в суд иске «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна (миноритарий банка, 32%) против Evison Holdings (52%, конечный бенефициар инвестфонд Baring Vostok), примерно равна месячной прибыли банка. Согласно иску «Финвижн» к Evison, который есть в распоряжении РБК, стоимость 9,99% акций банка в соглашении о колл-опционе закреплена и составляет всего 750 млн руб. Прибыль банка за 9 месяцев 2018 года равна 7,1 млрд руб.

Накануне, 19 марта, «Финвжин» подала иск к Evison Holdings в Арбитражный суд Амурской области с требованием исполнить колл-опцион. Опцион первоначально был предоставлен на срок до 28 февраля 2017 года, а впоследствии был продлен до 31 марта 2018 года. По условиям соглашения доля Аветисяна и партнеров должна была увеличиться до 50% плюс одна акция.

Соглашение о колл-опционе предполагало несколько вариантов уведомления Evison Holdings о праве «Финвижн» выкупить 9,99% акций «Восточного» по установленной цене. Как следует из иска, за четыре дня до истечения условленного срока, 28 марта, «Финвижн» начала отправлять уведомления об исполнении соглашения. Спустя день, 29 марта, Банк России согласовал исполнение опциона. Но с доставкой уведомления возникли трудности, следует из материалов дела.