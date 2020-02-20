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Силуанов ответил на предложение повысить страховку по вкладам до ₽5 млн

Нужно помогать людям точечно, а не «огульно» повышать страховое возмещение, сказал Антон Силуанов. Он напомнил, что правительство поддерживает страховое возмещение 10 млн руб. в особых случаях
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство поддерживает повышение страхового покрытия вкладов до 10 млн руб. в особых случаях, но поднимать страховое покрытие до 5 млн руб. «огульно всем» не стоит, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов отвечает на вопросы читателей РБК. Полное видео
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«Сразу могу сказать, 99,7% вкладчиков имеют вклады до 1,4 млн руб. Есть вкладчики более богатые, которые имеют вклады больше», — сказал он.

Он напомнил, что в Государственной думе сейчас находится законопроект, который предусматривает государственное страховое покрытие вкладов до 10 млн руб. в случае, если человек столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией. «Наверное, это правильно. Если человек продал квартиру, положил на счет, банк обанкротился, жить негде. Тогда вот это повышение порога абсолютно оправданно», — сказал министр финансов.

Правительство рассуждает над тем, чтобы повышать страховое покрытие до 5 млн руб., «но пока склоняемся к тому, что нужно более точечно, адресно помогать людям, которые попали в сложную ситуацию», сказал Силуанов. «Я считаю, что нужно по таким направлениям идти, а не огульно всем повышать. Тем более это небольшая часть вкладчиков», — заявил министр.

В январе «Интерфакс» писал, что президент Владимир Путин поручил правительству и депутатам изучить идею повышения до 5 млн руб. суммы страховки вкладов для банков, лишившихся лицензии с конца 2014 года. Это предложение обсуждалось в Государственной думе. Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, в частности, приводил в парламенте расчеты Агентства по страхованию вкладов (АСВ), согласно которым норма по повышению суммы страховки в размере 5 млн руб. затронет 170 тыс. вкладчиков. На выплаты им потребуется 45,6 млрд руб.

Замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что ведомство согласно рассмотреть задним числом увеличение выплаты до 10 млн руб. только для специфических ситуаций. Глава АСВ Юрий Исаев замечал, что «любая обратная сила в целом рушит стройность законодательной конструкции».

Госдума в феврале в первом чтении приняла законопроект об увеличении до 10 млн руб. размера государственной страховки по вкладам в отдельных случаях, например при получении наследства и продаже жилья.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
При участии: Павел Казарновский
Теги: Антон Силуанов, АСВ
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