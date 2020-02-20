Силуанов ответил на предложение повысить страховку по вкладам до ₽5 млн

Нужно помогать людям точечно, а не «огульно» повышать страховое возмещение, сказал Антон Силуанов. Он напомнил, что правительство поддерживает страховое возмещение 10 млн руб. в особых случаях

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство поддерживает повышение страхового покрытия вкладов до 10 млн руб. в особых случаях, но поднимать страховое покрытие до 5 млн руб. «огульно всем» не стоит, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

«Сразу могу сказать, 99,7% вкладчиков имеют вклады до 1,4 млн руб. Есть вкладчики более богатые, которые имеют вклады больше», — сказал он.

Он напомнил, что в Государственной думе сейчас находится законопроект, который предусматривает государственное страховое покрытие вкладов до 10 млн руб. в случае, если человек столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией. «Наверное, это правильно. Если человек продал квартиру, положил на счет, банк обанкротился, жить негде. Тогда вот это повышение порога абсолютно оправданно», — сказал министр финансов.

Правительство рассуждает над тем, чтобы повышать страховое покрытие до 5 млн руб., «но пока склоняемся к тому, что нужно более точечно, адресно помогать людям, которые попали в сложную ситуацию», сказал Силуанов. «Я считаю, что нужно по таким направлениям идти, а не огульно всем повышать. Тем более это небольшая часть вкладчиков», — заявил министр.