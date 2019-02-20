Швейцарский UBS оштрафовали на €3,7 млрд за неуплату налогов во Франции

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,58 -0,19 EUR Бирж. 74,40 -0,17 Brent 66,44 0,23% USD Нал. 66,28 65,26 EUR Нал. 75,15 74,06 USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1338 -0,0004 BTC/USD Бирж. 4 023,30 31,90 IMOEX 2 485,92 1,11% RTSI 1 194,18 1,75% DJIA 25 912,99 0,08% Nasdaq 7 503,61 0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $11 (+22,91%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,49%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,81%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Ford $11 (+22,91%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,49%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,81%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 14:22
ТАСС с начала года получил 13 российских и международных наград Технологии и медиа, 18:28 Есть ли будущее у искусственно выращенного мяса Стиль, 18:17 Орешкин назвал системной проблемой ситуацию с арестами бизнесменов Общество, 18:11 В Риме задержали россиянина по подозрению в контрабанде сигарет Общество, 18:09 Красимир Анев выиграл стартовую гонку на чемпионате Европы по биатлону Спорт, 18:08 Портреты Флоренции: город и его жители РБК и Canon, 18:01 Xiaomi представила новый флагманский смартфон с тройной камерой Технологии и медиа, 18:00 Crocus Group Агаларова стала главным претендентом на достройку Восточного Бизнес, 17:58 Главный юрист Tesla покинул компанию после двух месяцев работы Бизнес, 17:47 Умер заслуженный артист России Леонид Сенченко Общество, 17:44 Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать РБК и Haval​, 17:36 Суд досрочно отпустил на свободу националиста Демушкина Общество, 17:35 В Саратове из-за снега обрушилось деревянное здание Общество, 17:18 Bloomberg рассчитал «индекс греха» в разных странах Общество, 17:10
Финансы ,  
0 
Швейцарский UBS оштрафовали на €3,7 млрд за неуплату налогов во Франции
Суд признал, что крупнейший швейцарский банк помогал своим французским состоятельным клиентам избегать налогов с 2004 по 2011 год. Назначенный штраф является рекордным для правосудия Франции по делам о налоговых нарушениях
Фото: Bryn Colton / Bloomberg

Суд в Париже приговорил крупнейший швейцарский банк к выплате штрафа в размере €3,7 млрд за уклонение от уплаты налогов во Франции. Об этом сообщает Le Monde. Выплата, которую присудили банку, станет рекордной в истории французского правосудия для нарушителей налогового законодательства страны.

Кредитную организацию признали виновной в мошенничестве, а именно в создании системы двойной отчетности, чтобы скрывать незаконное движение капитала состоятельных клиентов между Францией и Швейцарией с 2004 до 2012 год. В ноябре французская национальная прокуратура отметила, что банк создал мошенническую схему исключительной величины.

Общество
Безработный информатор по делу UBS потребовала от Франции €3,5 млн

Помимо штрафа банку нужно будет выплатить властям Франции €800 млн в качестве процентных начислений и компенсации ущерба. Юристы UBS заявили, что будут обжаловать приговор.

Банку UBS уже более 150 лет, он работает более чем в 50 странах. Штаб-квартиры находятся в Базеле и Цюрихе.

Дело в отношении UBS суд начал рассматривать в октябре 2018 года. Следователи установили, что всего за все время работы схемы из-под налогообложения было выведено во Франции около €10 млрд. Швейцарский банк использование незаконных методов в своей работе отрицал.

Автор: Анна Трунина
Теги: UBS, Швейцария, Франция, Штрафы, уклонение от налогов
Материалы по теме
Безработный информатор по делу UBS потребовала от Франции €3,5 млн
Общество
СМИ узнали о возможном слиянии швейцарского UBS с Deutsche Bank
Финансы
Бывший сотрудник UBS потребовал $1 млн компенсации за свое увольнение
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter