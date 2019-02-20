Швейцарский UBS оштрафовали на €3,7 млрд за неуплату налогов во Франции

Швейцарский UBS оштрафовали на €3,7 млрд за неуплату налогов во Франции

Суд признал, что крупнейший швейцарский банк помогал своим французским состоятельным клиентам избегать налогов с 2004 по 2011 год. Назначенный штраф является рекордным для правосудия Франции по делам о налоговых нарушениях

Фото: Bryn Colton / Bloomberg

Суд в Париже приговорил крупнейший швейцарский банк к выплате штрафа в размере €3,7 млрд за уклонение от уплаты налогов во Франции. Об этом сообщает Le Monde. Выплата, которую присудили банку, станет рекордной в истории французского правосудия для нарушителей налогового законодательства страны.

Кредитную организацию признали виновной в мошенничестве, а именно в создании системы двойной отчетности, чтобы скрывать незаконное движение капитала состоятельных клиентов между Францией и Швейцарией с 2004 до 2012 год. В ноябре французская национальная прокуратура отметила, что банк создал мошенническую схему исключительной величины.

Помимо штрафа банку нужно будет выплатить властям Франции €800 млн в качестве процентных начислений и компенсации ущерба. Юристы UBS заявили, что будут обжаловать приговор.