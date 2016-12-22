Безработный информатор по делу UBS потребовала от Франции €3,5 млн

Бывшая сотрудница французского подразделения швейцарского банка UBS Стефани Жибо подала в суд на правительство Франции, требуя от него €3,5 млн ($4 млн) компенсации за то, что не может найти работу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя суда в Париже, где проходят соответствующие слушания.
Жибо, которая в UBS занималась организацией мероприятий для богатых клиентов, в течение нескольких лет предоставляла информацию следственным органам. Ее сведения были положены в основу уголовного расследования о налоговом мошенничестве в отношении банка. UBS заподозрили в том, что банк помогал клиентам избегать выплаты налогов путем перевода средств на офшорные счета. Дело в отношении UBS французский суд начал рассматривать в октябре 2018 года. По версии следствия, незаконным путем из-под налогообложения Франции было выведено порядка €10 млрд в период с 2004 по 2012 год.
Сотрудничавшую со следствием сотрудницу уволили в 2012 году. С тех, как уверяет женщина, она не может найти работу. Адвокат истицы Антуан Рейак уточнил, что его клиент начала сотрудничать со следствием с 2008 году после того, как отказалась по просьбе руководства банка уничтожать некоторые документы.
На слушаниях судебный советник встал на сторону Жибо, но предложил ограничиться выплатой ей €2 тыс. компенсации и €1,5 тыс. на покрытие судебных издержек. Собеседник Bloomberg уточнил, что на суде Жибо не смогла доказать, что именно ее помощь следствию стала причиной того, что она не может найти себе работу. Советник также рассказал, что Жибо впервые начала оказывать помощь следствию в 2011 году, примерно через два года после того, как UBS начала в отношении нее проверку, которая и привела к увольнению.
Решение суда по делу Жибо ожидается через три недели.