Безработный информатор по делу UBS потребовала от Франции €3,5 млн

В 2012 году Стефани Жибо лишилась работы после того, как помогла французскому следствию в расследовании дела о налоговом мошенничестве в отношении UBS. Жибо жалуется, что с тех пор не может найти работу

Стефани Жибо (Фото: RT на русском / YouTube)

Бывшая сотрудница французского подразделения швейцарского банка UBS Стефани Жибо подала в суд на правительство Франции, требуя от него €3,5 млн ($4 млн) компенсации за то, что не может найти работу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя суда в Париже, где проходят соответствующие слушания.

Жибо, которая в UBS занималась организацией мероприятий для богатых клиентов, в течение нескольких лет предоставляла информацию следственным органам. Ее сведения были положены в основу уголовного расследования о налоговом мошенничестве в отношении банка. UBS заподозрили в том, что банк помогал клиентам избегать выплаты налогов путем перевода средств на офшорные счета. Дело в отношении UBS французский суд начал рассматривать в октябре 2018 года. По версии следствия, незаконным путем из-под налогообложения Франции было выведено порядка €10 млрд в период с 2004 по 2012 год.

Сотрудничавшую со следствием сотрудницу уволили в 2012 году. С тех, как уверяет женщина, она не может найти работу. Адвокат истицы Антуан Рейак уточнил, что его клиент начала сотрудничать со следствием с 2008 году после того, как отказалась по просьбе руководства банка уничтожать некоторые документы.

На слушаниях судебный советник встал на сторону Жибо, но предложил ограничиться выплатой ей €2 тыс. компенсации и €1,5 тыс. на покрытие судебных издержек. Собеседник Bloomberg уточнил, что на суде Жибо не смогла доказать, что именно ее помощь следствию стала причиной того, что она не может найти себе работу. ​Советник также рассказал, что Жибо впервые начала оказывать помощь следствию в 2011 году, примерно через два года после того, как UBS начала в отношении нее проверку, которая и привела к увольнению.

Решение суда по делу Жибо ожидается через три недели.