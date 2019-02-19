Руководство ЦБ проведет встречу с конфликтующими акционерами «Восточного»

Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был арестован в Москве 16 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За день до этого были арестованы еще три представителя Baring Vostok, а также глава Первого коллекторского бюро (ПКБ) и бывший руководитель банка «Восточный».

Дело было возбуждено по заявлению Шерзода Юсупова. Следствие считает, что Калви организовал сделку по замене долга ПКБ перед банком «Восточный» на 2,5 млрд руб. на акции люксембургской компании, которая была оценена в 3 млрд руб. Но по версии следствия ее стоимость составляла 600 тыс. руб.

Калви обвинения в суде отверг и объяснил случившееся корпоративным конфликтом, связанным с допэмиссией банка «Восточный», на выкуп которой у бывших акционеров Юниаструм Банка нет средств. Допэмиссия при полном выкупе увеличивает капитал банка в 1,6 раза. От того, кто и в каких пропорциях ее выкупит, зависит контроль над банком.

Акционеры банка «Восточный» находятся в состоянии корпоративного конфликта по крайней мере с весны 2018 года — тогда Baring Vostok подал четыре иска против экс-акционеров «Юниаструма» в Лондонский суд. Иски касаются в том числе недействительности колл-опциона на 9,99% акций «Восточного», который получили экс-владельцы «Юниаструма» при сделке по объединению, писал РБК со ссылкой на документы кипрских судов. Реализация этого опциона могла бы позволить Аветисяну (​владеет 32,02% акций «Восточного» через МК «Финвижн Холдингс», зарегистрированную на острове Русский) вместе с партнерами Шерзодом Юсуповым (4,8%) и Юрием Даниловым (3,2%) увеличить совокупную долю в банке до 50%.