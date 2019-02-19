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«Дело Baring Vostok» ,  
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Руководство ЦБ проведет встречу с конфликтующими акционерами «Восточного»
Руководство ЦБ после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви проведет встречу с участниками конфликта в банке «Восточный». Переговоры пройдут на высоком уровне, говорят источники РБК, не исключая участия Эльвиры Набиуллиной
Фото: Андрей Любимов / РБК

Руководство Банка России 20 февраля проведет встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный», сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

На фоне конфликта акционеров был арестован основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви.

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Почему задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok

«Встреча в ЦБ по ситуации вокруг банка «Восточный» запланирована», — сказал РБК один из собеседников, не исключив, что в ней примет участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Встреча пройдет на высоком уровне», — указал второй источник, не уточнив, кто конкретно из руководства ЦБ будет на ней присутствовать.

В Вaring Vostok, чьи фонды владеют 51,2% акций «Восточного», отказались от комментариев. РБК направил запрос в ЦБ и акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову как представителю группы акционеров бывшего Юниаструм Банка, вошедшего в состав «Восточного» в начале 2017 года. В совокупности они владеют около 40% «Восточного», самая крупная доля у Артема Аветисяна.

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Задержания в Baring Vostok. Главное

Основатель Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви был арестован в Москве 16 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За день до этого были арестованы еще три представителя Baring Vostok, а также глава Первого коллекторского бюро (ПКБ) и бывший руководитель банка «Восточный».

Дело было возбуждено по заявлению Шерзода Юсупова. Следствие считает, что Калви организовал сделку по замене долга ПКБ перед банком «Восточный» на 2,5 млрд руб. на акции люксембургской компании, которая была оценена в 3 млрд руб. Но по версии следствия ее стоимость составляла 600 тыс. руб.

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Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Калви обвинения в суде отверг и объяснил случившееся корпоративным конфликтом, связанным с допэмиссией банка «Восточный», на выкуп которой у бывших акционеров Юниаструм Банка нет средств. Допэмиссия при полном выкупе увеличивает капитал банка в 1,6 раза. От того, кто и в каких пропорциях ее выкупит, зависит контроль над банком.

Акционеры банка «Восточный» находятся в состоянии корпоративного конфликта по крайней мере с весны 2018 года — тогда Baring Vostok подал четыре иска против экс-акционеров «Юниаструма» в Лондонский суд. Иски касаются в том числе недействительности колл-опциона на 9,99% акций «Восточного», который получили экс-владельцы «Юниаструма» при сделке по объединению, писал РБК со ссылкой на документы кипрских судов. Реализация этого опциона могла бы позволить Аветисяну (​владеет 32,02% акций «Восточного» через МК «Финвижн Холдингс», зарегистрированную на острове Русский) вместе с партнерами Шерзодом Юсуповым (4,8%) и Юрием Даниловым (3,2%) увеличить совокупную долю в банке до 50%.

Авторы: Екатерина Литова, Анна Пустякова
Теги: Центробанк России, Майкл Калви, Baring Vostok
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