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Верховный суд признал ничтожность одобренного по СМС кредита

Верховный суд признал ничтожность кредита, одобренного дистанционно третьими лицами по СМС
Клиентка банка сообщила мошенникам два кода из СМС, после чего на нее оформили кредит на 200 тыс. руб., а средства вывели на неизвестный счет. В суде удивились, что для этих операций преступникам было достаточно четырех цифр
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Верховный суд удовлетворил жалобу истца, признав «ничтожным» кредитный договор в Хоум Кредит Финанс (ХКФ) Банке, оформленный третьими лицами через интернет-банк с помощью СМС-кода, пишет «Коммерсантъ». Карточка дела опубликована на сайте суда.

Решение суда первой инстанции, апелляционное и кассационное определения отменены, дело направили на новое рассмотрение в Савеловский районный суд.

В марте 2020 года, в день заключения кредитного договора, клиентке позвонили мошенники и представились сотрудниками банка, уточнив, оставляла ли та заявку на кредит, рассказала адвокат потерпевшей Екатерина Деренская, пишет портал «Право». Клиентка ответила отрицательно, на что ее попросили сообщить два кода, которыми якобы следовало подтвердить, что заявка действительно не подавалась. Та выполнила просьбу мошенников.

В результате банк дистанционно заключил с клиенткой договор страхования и одобрил кредит на более чем 200 тыс. руб. под почти 19% годовых. После этого средства были выведены на неизвестный счет. Истица потребовала в суде признать договор недействительным, указывая, что не заключала эту сделку. Однако в трех инстанциях девушке отказали, отметив, что она не должна была никому сообщать СМС-коды. В Верховном суде истица пояснила, что не планировала брать кредит, а код подтвердила «машинально».

Ответчик ХКФ Банк считает свою клиентку виноватой в сложившейся ситуации. Он подчеркнул, что сервис дистанционного банковского обслуживания использует защищенные каналы, а клиент получает несколько СМС-сообщений, в которых указывается цель совершаемой операции. Текст таких сообщений всегда начинается с предупреждения, что их содержание никто знать не должен. Однако клиентка все равно озвучила его мошенникам.

Судьи в ходе рассмотрения дела отметили, что с помощью кодов из четырех цифр ХКФ Банк выдал кредит и перечислил средства на счет в другом банке «без права на ошибку и латинским шрифтом». Представительница последнего отметила, что использование латиницы служит общей практикой для банков, а сам текст русский.

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Решение Верховного суда может изменить судебную практику, после чего банки пересмотрят подход к обеспечению дистанционного оформления кредитов, сочли опрошенные газетой эксперты. «Даже если признать сообщение кода аналогом подписи, то в данном случае код банку сообщила не клиентка, а мошенники, то есть третьи лица», — пояснил глава совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Он указал, что подписания договора самой клиенткой не произошло, а потому такого договора действительно нет, однако это предстоит доказать в суде.

Сейчас суды, как правило, отказывают в признании дистанционно оформленных операций недействительными, указал партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Прежде подобные дела дальше повторного слушания не проходили. По его словам, исключением служат лишь редкие случаи, когда есть факты, которые подтверждают совершение мошеннических действий в отношении клиента.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Верховный суд СМС кредиты ХКФ Банк
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