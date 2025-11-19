Организатор дебютных госбондов в юанях оценил параметры размещения

Объем первых выпусков ОФЗ в юанях может составить около ₽200 млрд, рассказали РБК в Газпромбанке, который выступает организатором сделки. Ставка купона по новым бумагам будет близка к той, что дается по замещающим бондам Минфина

Фото: China Photos / Getty Images

Ставка купона и объем выпуска первых в России облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях, будут близки к параметрам замещающих бондов в долларах и евро, которые ранее предлагал инвесторам Минфин. Об этом РБК рассказал первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка (ГПБ) Денис Шулаков в кулуарах форума «Рынок ценных бумаг» рейтингового агентства АКРА. ГПБ выступает организатором дебютного размещения ОФЗ в юанях, которое намечено на 8 декабря 2025 года.

Если опираться на данные прошлых размещений Минфина, то объем нового юаневого выпуска должен составить около 200 млрд в рублевом эквиваленте, следует из слов Шулакова. «Объем эмиссии может быть сопоставим с размерами выпусков замещающих облигаций, как отметил Минфин. В этом году в начале декабря погашается облигационный заем в евро, выпущенный Минфином в формате замещающих облигаций, в размере €1,35 млрд. Думаю, для ликвидного ориентира новые выпуски юаневых ОФЗ должны быть в районе 100 млрд руб. эквивалента в каждом из траншей, предлагаемых Минфином», — сказал топ-менеджер.

Министерство собирается предложить инвесторам два выпуска бондов, номинированных в китайской валюте. Срок погашения облигаций — от трех до семи лет, купонный период — 182 дня. Выплаты по юаневым ОФЗ можно будет получать в китайской валюте или рублях, по выбору инвестора. Номинальная стоимость одной облигации - 10 тыс. юаней (около 114 тыс. руб. по текущему курсу).

Точный размер купона по юаневым ОФЗ Шулаков не назвал, но пояснил, что его величина будет близка к купонам по замещающим облигациям Минфина, номинированным в долларах и евро. «Для прикидки возможного диапазона купона можно посмотреть на кривую в замещающих облигациях Минфина в долларах и в евро, она является ориентиром в определенной степени, где могут быть эти облигации в юанях. Но и на корпоративные размещения тоже будут смотреть», — сказал Шулаков.

РБК направил запрос в Минфин.

Выпуск государственных замещающих облигаций на €1,35 млрд, который будет погашаться в ближайшее время (4 декабря 2025 года) имеет ставку купона 2,875%, следует из данных Минфина. Эти бумаги заменили ранее выпущенные во внешнем контуре еврооблигации Минфина, сделки и выплаты по которым стали существенно затруднены после введения санкций в отношении российской финансовой инфраструктуры — из-за них иностранные контрагенты, участвующие в цепочке учета и выплат по государственным евробондам, отказались проводить выплаты в адрес держателей бумаг. Бонды номинированы в евро, но все выплаты по ним проводятся в рублях.

В целом же диапазон ставок по замещающим облигациям Минфина довольно широкий, следует из данных Московской биржи. По длинным выпускам в долларах инвесторам перелагается купон в 5,1-5,875%, по коротким — 4,25-4,75%. Купоны по бумагам в евро — 1,85-2,65% по долгосрочным бондам, и 1,125% — по выпуску с погашением в 2027 году.

Шулаков также отметил, что дебютный юаневый выпуск гособлигаций не будет ориентирован на иностранных инвесторов. «Это, прежде всего, ОФЗ, это инструмент, ориентированный на реальный спрос, существующий на российском рынке. Но сам по себе инструмент позволяет предложить его любым инвесторам. Вопрос — как эти инвесторы сумеют войти на российский рынок. Никто не запрещает дружественным резидентам открыть брокерский счет, купить эти бумаги», — пояснил собеседник РБК. Он также добавил, что несмотря на локальную направленность сделки, о ней известно и за рубежом — «в том числе в дружественном России Китае».

Возможность размещения ОФЗ в юанях обсуждалась в России с 2015 года. Осенью 2016-го представитель Минфина анонсировал первый такой выпуск объемом $1 млрд до конца года. Однако размещение не состоялось, сделку отложили из-за регуляторных ограничений Китая. В 2022-м дискуссия о заимствованиях в юанях возобновилась, так как российский рынок фактически оказался отрезанным от возможности привлекать долг из внешних источников из-за санкций.

В конце октября 2025-го Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в планах Минфина разместить четыре выпуска юаневых ОФЗ на сумму до 400 млрд руб.