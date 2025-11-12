 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

Минфин России впервые займет на рынке в юанях

Российский Минфин в декабре разместит дебютные выпуски ОФЗ в китайских юанях. Объем эмиссии еще не определен. Дискуссия о панда-бондах шла почти десять лет, обсуждение активизировалось после 2022-го
Курс юаня ЦБ CNY ₽11,413 +0,55% Купить
Фото: Zhengyi Xie / Zuma / TACC
Фото: Zhengyi Xie / Zuma / TACC

Российский Минфин впервые разместит на Московской бирже облигации федерального займа (ОФЗ, облигации госдолга), номинированные в китайских юанях, говорится в сообщении министерства.

«Инвесторам будут предложены два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, со сроками до погашения от трех до семи лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 тыс. китайских юаней (около 114 тыс. руб. — РБК)», — раскрыли в Минфине часть параметров будущих выпусков.

Сбор заявок на бумаги запланирован на 2 декабря. В зависимости от предъявленного спроса Минфин определит объемы эмиссии и ставки купонного дохода. «Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 года», — указали в ведомстве.

Покупка облигаций, а также выплаты по ним будут доступны как в китайских юанях, так и в российских рублях. Выбирать валюту будет сам инвестор. Организаторами дебютного размещения ОФЗ в юанях будут Газпромбанк, Сбербанк и «ВТБ Капитал Трейдинг».

Возможность размещения ОФЗ в юанях обсуждалась в России с 2015 года. Осенью 2016-го представитель Минфина анонсировал первый такой выпуск объемом $1 млрд до конца года. Однако размещение не состоялось, сделку отложили из-за регуляторных ограничений Китая.

В 2022 году дискуссия о заимствованиях в юанях возобновилась, так как российский рынок фактически оказался отрезанным от возможности привлекать долг из внешних источников из-за санкций. Последний раз Минфин предлагал инвесторам классические еврооблигации, а не замещающие, в мае 2021 года. В марте 2023-го премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в России прорабатывается вопрос о размещении ОФЗ и других инструментов в валютах дружественных стран.

В планах Минфина до четырех размещений гособлигаций в юанях на сумму до 400 млрд руб. со сроками погашения от трех до десяти лет, писал Reuters со ссылкой на источники в конце октября. Агентство отмечало, что таким образом появится возможность инвестировать накопленные экспортерами энергоресурсов в Китай юани, которые обычно хранятся на депозитах. Кроме того, в сентябре Минфин сообщал о намерении увеличить объем госзаимствований на 2,2 трлн руб. по итогам 2025 года в связи с ростом дефицита федерального бюджета.

Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
Минфин ОФЗ юани

