Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям россиян

Зачем приставам больше информации из БКИ

В 2019 году россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на то, что коллекторы завышают суммы их долгов, сообщала на конференции НАПКА заместитель начальника управления поведенческого надзора службы по защите прав потребителей Банка России Ольга Шеховцова.

Заемщики жаловались на требования вернуть долг, и «сумма этого долга была значительно больше, чем требования закона, который определяет ограничения», говорила Шеховцова. Сейчас для микрофинансовых организаций процентная ставка ограничена 1% в день, но «были случаи, когда после совершения цессии взыскатели требовали сумму значительно большую, чем позволяет ограничение», отметила она. Случаи были не единичными, и ЦБ направил письмо об этом в ФССП.

«Нам известны случаи, когда, покупая «плохой» долг у кредитора, взыскатель добавляет к сумме долга дополнительные штрафы и пени, назначает дополнительные проценты за просрочку», — рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Доступ приставов к полной кредитной истории гражданина позволит устранить такое, считает она.

Эффект для рынка и для должников

Информация из кредитной истории действительно позволит приставам подтвердить или опровергнуть информацию о накручивании процентов со стороны взыскателей, отметил гендиректор коллекторского агентства «ЭОС» Антон Дмитраков. Он, однако, не считает проблему массовой: «Рост подобных обращений мы фиксируем, но их динамика невысока. В частности, в нашей компании доля оспариваний не превышает 2% от общего количества обращений в месяц».

Случаи завышения задолженности единичны, утверждает гендиректор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. Это либо технические ошибки, либо действия «черных» коллекторов, которые не числятся в государственном реестре, продолжил эксперт. По словам Михмеля, профессиональным взыскателям бояться нечего: «У крупных агентств таких проколов не бывает».

Уже сейчас приставы хотели бы получать весь кредитный отчет на должника, но не могут сделать этого прямо по закону, сказал представитель БКИ «Эквифакс». В этом случае сотрудники ФССП апеллируют к административному кодексу, пояснил он: «Возникает неопределенность: с точки зрения КоАП бюро обязано предоставить все, что запрашивает пристав, а с точки зрения закона о кредитных историях — только две части. Любое уточнение закона о кредитных историях в этой части является полезным для рынка в целом».

Вопрос не в том, нужны ли эти данные ФССП, а как служба будет их использовать, отметил Мехтиев: «Вопрос не во власти, а в злоупотреблении ею, поэтому, прежде чем давать такое право, надо установить четкий механизм, когда такой запрос от надзора может быть сделан».

Позиция Минюста В пояснительной записке к проекту говорится, что расширение полномочий судебных приставов необходимо для контроля за исполнением профильного закона о взыскании (230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). При этом у приставов есть трудности при доступе к информации, которая нужна для доказательства правонарушений со стороны взыскателей. Например, для привлечения участников рынка по статье 14.57 КоАП, которая предусматривает для взыскателей-юрлиц штрафы на сумму до 2 млн руб. или временный запрет на работу.

Даже если приставы получат дополнительные данные о коллекторах из кредитных историй должников, это не гарантирует защиту граждан, считает Лазарева. По ее словам, сотрудники ФССП уже не справляются с объемом работы по исполнительным производствам. «Если приставам откроют доступ в БКИ и обяжут оценивать сумму взыскиваемых долгов, то в перспективе мы рискуем столкнуться с коллапсом взыскания», — резюмировала Лазарева.

Что еще хотят запрашивать приставы ради защиты должников

Проект Минюста также включает поправки в закон «О связи». Приставам хотят открыть доступ к данным операторов — например, к информации о фактах передачи сообщений и совершения звонков. Это необходимо для контроля над тем, не нарушают ли взыскатели допустимую частоту взаимодействия с должниками. Приставы и сейчас могут требовать у операторов данные о звонках должникам, но часто получают отказы, говорится в пояснительной записке к проекту.

У приставов нет сложностей с доступом к данным сотовых операторов, утверждает Михмель. По его словам, изменения лишь позволят ускорить процесс получения информации.

Приставам нужно как можно больше сведений о звонках коллекторов гражданам, уверена Лазарева. «Важна информация не только о частоте звонков, но и об их продолжительности. К сожалению, многие взыскатели практикуют и сейчас автодозвон со сбрасыванием вызова до ответа абонента. Такое поведение взыскателя пока законом не регламентируется и взаимодействием не считается. Вместе с тем такой механизм давления потенциально опасен не только для самого должника, но и для его окружения», — отметила она.