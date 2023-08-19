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Как российские компании рекордно купили активов за рубежом
Покупки российскими компаниями поставили рекорд за пять лет
Объем сделок российских компаний за рубежом только за первое полугодие 2023 года достиг уже объема в $3,3 млрд. Эти данные выше, чем показатели за весь год по крайней мере начиная с 2018 года. В 2017 году объем таких сделок составлял $19,6 млрд. Это следует из отчета по рынку о слияниях и поглощениях, которое подготовило агентство AK&M.
Объем сделок обеспечили в 2023 году две сделки — покупка «Росатомом» части рудника «Буденовское» в Казахстане за $1,6 млрд и покупка бразильских никелевого и медного месторождений компанией АCG Acquisition за $1 млрд.