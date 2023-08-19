Как российские компании рекордно купили активов за рубежом

Объем сделок российских компаний за рубежом только за первое полугодие 2023 года достиг уже объема в $3,3 млрд. Эти данные выше, чем показатели за весь год по крайней мере начиная с 2018 года. В 2017 году объем таких сделок составлял $19,6 млрд. Это следует из отчета по рынку о слияниях и поглощениях, которое подготовило агентство AK&M.

Объем сделок обеспечили в 2023 году две сделки — покупка «Росатомом» части рудника «Буденовское» в Казахстане за $1,6 млрд и покупка бразильских никелевого и медного месторождений компанией АCG Acquisition за $1 млрд.