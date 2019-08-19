Эксперты составили рейтинг регионов России с самым доступным бензином

Больше всего бензина АИ-92 на среднюю по региону зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Москвы. Меньше всего топлива могут себе позволить в Дагестане

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Больше всего бензина АИ-92 на свои зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Отмечается, что там на среднюю зарплату можно приобрести в месяц 2080 л бензина. На втором месте оказалась Москва, ее жители могут купить в месяц 1798 л. Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ, жители которого могут позволить себе 1609 л.

К регионам, где на среднюю по региону зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).

Меньше всего бензина могут купить жители республик Северного Кавказа, показало исследование. Жители Дагестана на среднюю зарплату могут купить 514 л АИ-92, Карачаево-Черкесии — 520 л, Кабардино-Балкарии — 525 л.