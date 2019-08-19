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Финансы ,  
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Эксперты составили рейтинг регионов России с самым доступным бензином
Больше всего бензина АИ-92 на среднюю по региону зарплату могут купить жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, а также Москвы. Меньше всего топлива могут себе позволить в Дагестане
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Больше всего бензина АИ-92 на свои зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Отмечается, что там на среднюю зарплату можно приобрести в месяц 2080 л бензина. На втором месте оказалась Москва, ее жители могут купить в месяц 1798 л. Замыкает тройку лидеров Ненецкий автономный округ, жители которого могут позволить себе 1609 л.

К регионам, где на среднюю по региону зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).

Финансы
Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина

Меньше всего бензина могут купить жители республик Северного Кавказа, показало исследование. Жители Дагестана на среднюю зарплату могут купить 514 л АИ-92, Карачаево-Черкесии — 520 л, Кабардино-Балкарии — 525 л.

В среднем по стране доступность топлива АИ-92 составляет 926 л, показатели ниже этого уровня наблюдаются в 68 регионах страны. Агентство отмечает, что разброс цен на бензин в регионах составляет от 39,62 руб. (Челябинская область) до 56 руб. за л (Чукотка), однако во многих субъектах, где стоимость бензина высокая, его доступность находится на высоком уровне.

Эксперты рассчитали объем бензина АИ-92, который могут купить на свои зарплаты жители регионов России, на основе данных Росстата. Объем топлива вычислялся путем деления среднемесячного заработка в субъекте в период с июня 2018 года по май 2019 года на цену бензина в регионе на конец этого июля.

Автор: Юлия Выродова
Теги: бензин, Зарплаты, регионы
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