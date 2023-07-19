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Суд взыскал ₽40 млрд с банкира Ильи Клигмана

Суд взыскал 40 млрд с бывшего бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана
В АСВ заявили, что экс-банкир Клигман организовал вывод средств вкладчиков и принадлежащих Арксбанку ценных бумаг. Всего ему предъявили претензии на 55 млрд руб.
Фото: РБК
Фото: РБК

Арбитражный суд города Москвы взыскал 40,5 млрд руб. убытков с бывшего бенефициара Арксбанка Ильи Клигмана, сообщили РБК в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

«Требования о взыскании убытков были заявлены в связи с тем, что И. Клигман организовал вывод средств вкладчиков и принадлежавших банку ценных бумаг», — говорится в сообщении.

В АСВ отметили, что в рамках дел о банкротстве Инкаробанка, УМ-Банка, Арксбанка, Невского банка и ООО «Агросоюз» Клигману предъявили требования на общую сумму свыше 55 млрд руб.

В 2016 году у Арксбанка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций в связи с тем, что его деятельность «была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». Затем Арбитражный суд города Москвы признал банк банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство, а функции конкурсного управляющего возложили на АСВ.

АСВ заявляло, что Клигман организовал хищение средств вкладчиков, не отраженных в официальном учете банка, а также утрату ценных бумаг, принадлежавших кредитной организации. Это стало основанием для взыскания с его бенефициара причиненных убытков в размере более 40,5 млрд руб.

В марте 2023 года Девятый арбитражный апелляционный суд наложил арест на имущество Клигмана на эту сумму по заявлению АСВ.

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Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Клигман и его правая рука Евгений Урин (младший брат банкира Матвея Урина, получившего срок за избиение голландского бизнесмена Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе) руководили преступным сообществом, которое специализировалось на выводе денег из банков.

По версии следствия, Клигман и Урин организовали схемы по выводу денег из Арксбанка (более 35 млрд руб.), «Агросоюза» и Инкаробанка (10 млрд руб.), Геленджик-банка (долг 825 млн руб.), банка «Интеркоммерц» (65,1 млрд руб.), Тайм-банка (700 млн руб.), Анталбанка (14,7 млрд руб.), Трансинвестбанка (более 9 млрд руб.), Байкалбанка (6 млрд руб.) и целого ряда других кредитных учреждений. В общей сложности из них было выведено более 150 млрд руб., которые возмещать пришлось АСВ.

Расследование финансовых афер проходило в рамках 18 уголовных дел. Сам Клигман в 2016 году уехал в Германию, когда следственное управление СКР по Юго-Западному округу Москвы начало расследование хищений денег из Арксбанка. Он находится в международном розыске.

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Агентство страхования вкладов
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