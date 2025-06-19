Быстрый приход весны после заморозков: Силуанов назвал KPI Минфина
Основная задача Минфина, его KPI — сделать бюджет таким, чтобы «из наших сегодняшних заморозков быстрей весна наступила», заявил на сессии ПМЭФ «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов» глава Минфина Антон Силуанов.
Так он ответил на вопрос главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова — какой у Минфина KPI.
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