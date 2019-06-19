Сбербанк занялся доставкой посылок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,98 -0,05 EUR Бирж. 71,69 -0,01 Brent 61,73 -1,15% USD Нал. 64,45 63,67 EUR Нал. 72,21 71,35 USD ЦБ 63,98 -0,36 EUR ЦБ 71,64 -0,59 EUR/USD 1,1202 +0,0005 BTC/USD Бирж. 9 136,60 +42,09 IMOEX 2 755,78 -0,21% RTSI 1 357,14 -0,15% DJIA 26 518,49 +0,20% Nasdaq 7 947,17 -0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Comcast $50 (+15,26%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+33,93%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Comcast $50 (+15,26%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
NVIDIA $205 (+33,93%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
Золото $1 400 (+4,03%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 63,98 (-0,36) Quote, 12:03
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 71,64 (-0,59) Quote, 12:03
Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили Общество, 16:58 Доклад о крушении MH17. Полное видео на русском Политика, 16:57  Лавров сообщил о «закрытии темы» шпионажа России в Швейцарии Политика, 16:49 Эрдоган назвал смерть экс-президента Египта Мурси убийством Политика, 16:48 Порошенко назвал условие отказа Киева от претензий на Крым Политика, 16:44 Жириновский с трибуны осудил депутатов и покинул зал Госдумы Политика, 16:36 Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины Общество, 16:33 Не нагуляли жир: президент «Снежной Королевы» — о российских ретейлерах Pro, 16:32 Сбербанк занялся доставкой посылок Финансы, 16:24 Госдума приняла в третьем чтении закон о выращивании опийного мака Политика, 16:19 ООН потребовала санкций против саудовского принца из-за убийства Хашкаджи Политика, 16:11 Кого Нидерланды назвали подозреваемыми по делу о гибели MH17. Фотогалерея Общество, 16:10  Иран продолжит сокращение обязательств по ядерной сделке в июле Политика, 16:08 Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину Общество, 16:07
Финансы ,  
0 
Сбербанк занялся доставкой посылок
Пока отправить посылку можно только в трех отделениях Сбербанка в Москве. Их список могут расширить после окончания пилотного периода. Проект курирует бывший заместитель гендиректора «Почты России» из команды Дмитрия Страшнова
Фото: shiptor.ru / Facebook

Сбербанк запустил пилотный проект по отправке и приему посылок, пока данная опция доступна в трех московских отделениях, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Отправить посылку можно из отделений на Марксисткой и Старокачаловской улицах, а также на Петровском бульваре, уточняет vc.ru. «Вопрос масштабирования проекта будет рассматриваться по итогам завершения пилота», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

Забрать посылку можно будет в пунктах самовывоза и постаматах по всей России.

Партнерами логистического проекта выступает платформа Shiptor и сеть постаматов PickPoint. Куратором проекта стал Сергей Малышев, гендиректор компании «Сбер Логистика», рассказали РБК в пресс-службе Сбербанка. Малышев был заместителем гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.

Бизнес
СМИ узнали о планах Сбербанка организовать пункты выдачи онлайн-заказов

Ранее о запуске сервиса по отправке посылок из московских отделений Сбербанка сообщило издание vc.ru со ссылкой на сообщение компании Shiptor. Позже сообщение на сайте Shiptor было удалено, но в Сбербанке РБК подтвердили запуск проекта.

В конце мая первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис говорил, что банк намерен «тестировать тему», связанную с логистическими сервисами, в том числе для физических лиц. «Мы стремимся быть скорее цифровой компанией, но часто есть ситуации, где мы не можем не быть в физическом мире», — сказал он на конференции Startup Village-2019 (цитата по ТАСС).

Автор: Константин Нагаев
Теги: Сбербанк, посылки, доставка
Материалы по теме
«Магнит» начал тестировать доставку продуктов
Бизнес
Онлайн-ретейлер Ozon ввел подписку на бесплатную доставку
Бизнес
СМИ узнали о планах Сбербанка организовать пункты выдачи онлайн-заказов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter