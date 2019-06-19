Сбербанк занялся доставкой посылок

Пока отправить посылку можно только в трех отделениях Сбербанка в Москве. Их список могут расширить после окончания пилотного периода. Проект курирует бывший заместитель гендиректора «Почты России» из команды Дмитрия Страшнова

Фото: shiptor.ru / Facebook

Сбербанк запустил пилотный проект по отправке и приему посылок, пока данная опция доступна в трех московских отделениях, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Отправить посылку можно из отделений на Марксисткой и Старокачаловской улицах, а также на Петровском бульваре, уточняет vc.ru. «Вопрос масштабирования проекта будет рассматриваться по итогам завершения пилота», — сообщили РБК в пресс-службе Сбербанка.

Забрать посылку можно будет в пунктах самовывоза и постаматах по всей России.

Партнерами логистического проекта выступает платформа Shiptor и сеть постаматов PickPoint. Куратором проекта стал Сергей Малышев, гендиректор компании «Сбер Логистика», рассказали РБК в пресс-службе Сбербанка. Малышев был заместителем гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке.