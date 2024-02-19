WSJ рассказала о буме инвестиций среди подростков в США

WSJ: подростки в США стали чаще инвестировать с 2020 года

На фоне бума инвестиций, который начался во время пандемии, американские подростки стали больше интересоваться вложениями, пишет WSJ. К примеру, число счетов несовершеннолетних на Charles Schwab за 2019–2023 годы выросло на 150%

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Количество счетов для подростков 13–19 лет на платформе американской брокерской компании Charles Schwab за 2019–2023 годы выросло на 150%, превысив 300 тыс. в 2023 году, следует из публикации The Wall Street Journal (WSJ). Другие брокерские компании, включая Vanguard, Fidelity и Morgan Stanley E*Trade, также сообщили о резком росте числа таких счетов в последние годы.

По данным издания, некоторые подростки просят своих родителей открыть счета в брокерских конторах (включая Robinhood), которые не открывают счета для несовершеннолетних лиц. В небольшие финансовые приложения, такие как Greenlight, подростки вкладывают больше денег, чем когда-либо прежде: в 2023 году — $20 млн, что в два раза больше, чем в 2021 году.

Исследование Fidelity на базе онлайн-опроса 2081 респондента в возрасте от 13 до 17 лет, которое приводит WSJ, показало, что около четверти подростков в США начали инвестировать.

Такой бум является частью более широкого интереса американцев к финансовому рынку с начала пандемии COVID — на фоне роста акций все больше инвесторов-новичков пытаются извлечь максимальную прибыль. Фондовые индексы вернулись к рекордным уровням: индекс Dow Jones Industrial Average недавно превысил 38000, а S&P 500 впервые превысил 5000. С начала 2020 года, когда начался беспрецедентный торговый бум среди начинающих инвесторов, индекс S&P 500 вырос примерно на 55%.

По словам руководителей брокерских компаний, которые приводит WSJ, акции технологических гигантов достаточно популярны среди подростков, а в компании Vanguard также популярны фондовые индексы.

«Просто все больше и больше людей осознают, что чем раньше вы начнете, тем лучше будут идти дела», — объяснил феномен бума Джеймс Мартиелли, глава отдела инвестиционных и торговых услуг Vanguard.

Росту рынка в начале февраля способствовали финансовые отчетности компаний США, которые вселили оптимизм в ожидания инвесторов. Согласно данным Лондонской фондовой биржи (LSEG), которые были опубликованы 6 февраля, более половины компаний из списка S&P 500 отчитались о квартальных результатах и 81,2% превзошли ожидания по прибыли.