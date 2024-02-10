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Индекс S&P 500 впервые превысил отметку 5000 пунктов

Индекс S&P 500 впервые в истории Нью-Йоркской биржи превысил 5000 пунктов

Индекс S&P 500 впервые в истории Нью-Йоркской фондовой биржи превысил отметку 5000 пунктов, сообщает Bloomberg.

На момент закрытия торгов 9 февраля S&P 500 вырос до отметки 5 026,61 пункта. 

Индексу S&P 500 потребовалось 719 торговых сессий, чтобы достичь последней отметки в 1000 пунктов, то есть роста на 25%. Для повышения на 50% с 2000 до 3000 пунктов понадобилось 1227 сессий с 2014 по 2019 год. На то, чтобы добиться роста с 1000 до 2000 пунктов, ушло 4168 сессий с 1998 по 2014 год, отмечает Bloomberg.

Фондовый рынок с ноября демонстрирует "удивительный рост": индекс S&P 500 повышался в течение 14 из последних 15 недель — впервые с 1972 года, указывает агентство. Большую часть роста обеспечили компании из «великолепной семерки», в нее входят Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia, Tesla и Meta (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена).

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