FT узнала, как Commerzbank намерен избежать поглощения UniCredit

Commerzbank намерен сократить до «нескольких тысяч» сотрудников из-за возможного поглощения Unicredit, который в декабре нарастил свою долю в нем до 28%. Банк хочет показать акционерам свою состоятельность как отдельной компании

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Один из ведущих банков Германии Commerzbank намерен сократить тысячи сотрудников в попытках минимизировать последствия действий главы итальянского Unicredit Андреа Орселя. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Пока планы окончательно не утверждены, однако они будут представлены рабочему совету в ближайшее время, сказали изданию два собеседника. Один источник не исключил, что число подпадающих под сокращение достигнет «нескольких тысяч».

Новый генеральный директор Commerzbank Беттина Орлопп должна представить обновленную стратегию 13 февраля. Она будет призвана продемонстрировать, что банк способен самостоятельно повысить прибыльность и осуществлять выплаты акционерам, пишет FT.

UniCredit в декабре увеличил свою долю в Commerzbank до 28%. Если сделка получит одобрение регулирующих органов, это может сделать UniCredit его крупнейшим акционером, отмечает газета. Генеральный директор UniCredit Андреа Орсель прямо заявлял о желании осуществить поглощение Commerzbank.

Инвесторы Commerzbank в целом поддержали сделку — за исключением правительства Германии, которому по-прежнему принадлежит 12% акций после продажи 4,5% акций UniCredit в прошлом году. Также возможное поглощение не поддерживают профсоюзы, которые опасаются, что это может потенциально привести к сокращению до 15 тыс. рабочих мест.

Расходы Commerzbank на обеспечение собственной деятельности выше, чем у конкурентов, уточняет FT. Банк уже сократил тысячи рабочих мест и закрыл примерно половину своих 800 отделений с 2021 года, когда бывший генеральный директор Манфред Кноф инициировал его реструктуризацию.

Это помогло увеличить операционную прибыль и утроить стоимость акций банка за последние три года. В 2023 году Commerzbank начал реализовывать первую в своей истории программу обратного выкупа акций.

Однако увеличение доли UniCredit вновь оказало на банк давление: он должен доказать акционерам, что способен обеспечивать более высокую прибыль как самостоятельная компания, а не одна из структур UniCredit. Для этого, по словам одного из источников, Орлопп может попытаться ускорить дальнейшую реструктуризацию, хотя ранее это рассматривалось как вариант на будущее.

Другой источник, знакомый с ходом обсуждений, предположил, что сокращение рабочих мест может быть связано с цифровизацией, в особенности, внедрением искусственного интеллекта.

Однако инсайдеры, с которыми пообщалась FT, выразили сомнения, что Commerzbank сможет представить программу, которая в перспективе принесет акционерам большую выгоду, чем слияние с UniCredit.