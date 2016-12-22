Все застройщики начнут платить взносы в Фонд дольщиков до конца года

Госдума приняла во втором чтении законопроект, изменяющий правила финансирования жилого строительства и расширяющий полномочия Фонда защиты прав дольщиков

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Банк России запретил крупнейшей на рынке СК «Респект» страховать риски застройщиков. В ответ на это в Госдуме предложили перевести все страхование жилья в Фонд дольщиков, рассказал РБК председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Вчера вечером Центробанк исключил из перечня страховых компаний, которые имеют право страховать застройщиков, компанию «Респект», — сообщил Николаев, отметив, что это была «самая крупная компания, которая занимала более 80% рынка» этого вида страхования. В итоге со вторника «уже ни один застройщик, который реализует свой проект через старый механизм, который подразумевал страхование рисков страховой компании, не может продать ни одну квартиру». «В этой связи нами срочно была подготовлена поправка, которая даст возможность застройщикам, не останавливая продажи, страховать свои риски не в страховой компании, а в Фонде защиты прав дольщиков», — добавил Николаев.

Он допустил приостановку продаж в проектах, которые строятся по старой схеме страхования. «Приостановка этих продаж, возможно, будет в течение недели, когда проект пройдет третье чтение, Совет Федерации и будет подписан президентом», — пояснил Николаев.

Эта поправка в составе законопроекта о внесении изменений в закон о долевом строительстве принята во втором чтении во вторник, третье чтение намечено на 19 декабря. Законопроект изменяет правила финансирования жилого строительства и расширяет полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Одной из самых спорных поправок стала норма, предлагающая сделать обязательным с 1 июля 2019 года использование механизма эскроу-счетов для всех жилых проектов, в которых привлекаются деньги дольщиков. По оценке застройщиков, это приведет к росту цен на квартиры на 20%.

Страхование рисков при заключении договоров долевого участия в строительстве жилья стало обязательным с 2014 года. С прошлого года механизм страхования решили изменить, и с октября 2017 года застройщики стали платить по договорам в новых проектах не страховщикам, а Фонду защиты прав дольщиков. Взносы составляют 1,2% от стоимости квартиры. Сейчас в фонде собрано около 7,5 млрд руб.