Британский регулятор разрешил владельцу МКБ купить Otkritie Capital

Английский регулятор FCA разрешил Роману Авдееву покупку компании Otkritie Capital. Это первая сделка «Открытие Холдинга» после санации банка «ФК Открытие» и новое — инвестиционное — направление деятельности концерна «Россиум»

Роман Авдеев (Фото: Евгений Гурко / «Коммерсантъ»)

Владелец концерна «Россиум» и МКБ Роман Авдеев согласовал покупку Otkritie Capital International с английским финансовым регулятором Financial Conduct Authority (FCA). Об этом рассказали РБК два источника на финансовом рынке, человек, близкий к МКБ, и подтвердил сам Авдеев.

18 декабря FCA согласовало сделку, сообщил РБК Роман Авдеев: «До нового года сделка будет закрыта. Сделка денежная, цена кажется мне привлекательной», — отметил он, отказавшись назвать точную стоимость. По его словам, в компании будет проведен ребрендинг и изменится название.

На момент публикации в FCA, Otkritie Capital, «Россиуме», «Открытие​ Холдинге» не ответили на запросы РБК.

История вопроса

Сообщение о подготовке сделки появилось в начале сентября на сайте концерна «Россиум», а представитель «Открытие Холдинга» тогда подтвердил готовящуюся сделку РБК. «Закрытие сделки по приобретению Otkritie Capital International Limited будет осуществлено после получения всех необходимых регуляторных и иных согласований», — говорили в концерне Авдеева.

В сентябре Авдеев называл сделку возможностью укрепить конкурентные преимущества и улучшить продуктовое предложение для компании. «Приобретение Оtkritie Capital International Limited даст ощутимый синергетический эффект с существующим бизнесом концерна «Россиум» и мощный стимул к дальнейшему эффективному развитию бизнеса по операциям на финансовых рынках», — говорил он РБК.

Два источника РБК, близкие к продавцу и покупателю, рассказывали тогда РБК, что к активу «Открытия» концерн Авдеева присматривался давно, а договориться смог только в сентябре. До или после санации банка «ФК Открытие», ранее подконтрольного «Открытие Холдингу», были достигнуты эти договоренности, собеседники РБК тогда уточнять не стали. По словам одного из источников, сделка проходила не в рамках санации банка «ФК Открытие», но «санация ее несколько простимулировала».

Инвестиционная компания Otkritie Capital International Limited (Великобритания) входит в состав «Открытие Холдинга». В периметр санации банка «ФК Открытие» в отличие от ряда других активов холдинга (кроме банка это «Росгосстрах», банк «Траст», Росгосстрах Банк, НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант», НПФ электроэнергетики, НПФ «РГС», «Открытие брокер», «Точка» и Рокетбанк, а также еще примерно два десятка юрлиц) она не попала.

Причины и последствия

«Россиум» всегда отличался осторожностью в сделках M&A — поэтому вряд ли инвестировал бы в проблемный актив, считает замдиректора групп​ы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. «Otkritie Capital — это вполне устойчивый и успешный бизнес, а в структурах Авдеева в отличие от всех крупных финансовых игроков не было инвестиционного бизнеса, поэтому этот актив для него — хорошая покупка», — оценивает аналитик. «Создавать такой бизнес с нуля очень тяжело, ведь главное в нем — наработанная клиентская база и качество обслуживания. Если новому собственнику удастся это сохранить, то история с банком не повлияет на репутацию Otkritie Capital», — говорит Пивень.

«Otkritie Capital мог быть куплен с дисконтом, потому что при спешке стоимость всегда падает. Если бы у «Открытие Холдинга» не возникли известные проблемы, я думаю, собственники бы не стали продавать этот бизнес в принципе», — отмечает он.

«Скорее всего, Авдеев купил Otkritie Capital с дисконтом», — согласен управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Покупка, по его словам, важна для «Россиума» с точки зрения выхода на зарубежный рынок.

С ним согласен аналитик Fitch Александр Данилов: «Как мы понимаем, это операционно прибыльная компания, купленная «Россиумом» за адекватные деньги без переплаты».​