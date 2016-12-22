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FT анонсировала появление на Шанхайской бирже первого иностранного банка
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FT анонсировала появление на Шанхайской бирже первого иностранного банка
Финансы, 11:52
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FT анонсировала появление на Шанхайской бирже первого иностранного банка
Первым зарубежным банком, выпустившим депозитарные расписки для компаний, торгующихся на Шанхайской бирже, может стать британский HSBC, сообщает Financial Times. Механизм, позволяющий это сделать, будет запущен до конца года
Фото: Anthony Kwan / Bloomberg

Британский HSBC намерен стать первым банком, выпускающим депозитарные расписки для компаний, чьи акции торгуются на Шанхайской бирже, сообщает Finacial Times. По данным издания, это может произойти уже в конце текущего года.

«Это будет первый раз, когда китайские внутренние инвесторы смогут торговать акциями иностранной компании на своем собственном рынке через китайские депозитарные расписки [CDR]», — поясняет Джейсон Луи, глава стратегического департамента BNP Paribas.

Лондонская и Шанхайская фондовые биржи близки к открытию торговой линии, которая позволит размещать бумаги иностранных компаний на китайской площадке, а бумаги китайских эмитентов в Лондоне. Это станет возможным благодаря торговому инструменту — линии по перекрестному размещению бумаг Shanghai-London Stock Connect (SLSC). Планы по запуску такой торговой линии обсуждаются с 2007 года, отмечает Financial Times.

Как ранее сообщал Reuters, в отличие от схемы, связывающей Шанхайскую и Гонконгскую биржи и позволяющей инвесторам напрямую покупать зарубежные акции, разработанный для Лондона механизм позволит инвесторам покупать иностранные акции в форме депозитарных расписок, то есть ценных бумаг, которые отражают права инвестора на акции, выпущенные в другой стране. В то же время китайские банки смогут выпускать депозитарные расписки для бумаг, торгующихся в Лондоне, и таким образом дать китайским инвесторам доступ ​к этой бирже.

В HSBC газете заявили, что комментировать эту тему пока не могут.

В сентябре Huatai Securities, одна из крупнейших брокерских компаний Китая, заявила, что планирует продать глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже на сумму $500 млн, став первой компанией из КНР, разместившей свои бумаги с помощью SLSC.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Лондонская фондовая биржа , Шанхайская биржа , HSBC , депозитарные расписки
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