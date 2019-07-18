ВТБ назвал сроки выпуска облигаций из программы на сумму до 1 трлн руб.

Программа структурных облигаций ВТБ на сумму до 1 трлн руб. может стартовать с выпуска объемом от 1 млрд до 5 млрд руб., рассказали РБК в банке. Бумаги могут размещаться на срок до 100 лет

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ВТБ может разместить пилотный выпуск структурных бондов уже осенью, сообщил РБК руководитель департамента операций на рынке акций «ВТБ Капитала» Тимур Насардинов. Это новый для рынка инструмент, позволяющий получить повышенную доходность при более высоких рисках.

Новые облигации В России возможность выпуска структурных облигаций без защиты капитала (то есть без обязанности эмитента погашать номинальную стоимость) появилась только с осени 2018 года. Пока никто из эмитентов не выпускал таких бумаг в соответствии с новыми правилами. В понедельник ВТБ утвердил программу структурных облигаций серии С-1 общим объемом до 1 трлн руб. Бумаги могут размещаться на срок до 100 лет, сама программа бессрочная. Доходность у таких бумаг может быть выше, чем у традиционных инструментов (например, банковских депозитов). Однако она не гарантирована и привязана к каким-либо заранее оговоренным условиям, например к сохранению цены на тот или иной актив в определенном диапазоне (таким активом могут выступать цены на сырьевые товары, акции, корзина индексов, курс валют и т.д.). Инвестировать в структурные облигации разрешено только квалифицированным инвесторам, ВТБ будет распространять свои бонды по закрытой подписке.

«Мы не планируем экстраординарного разового объема выпуска структурных облигаций в рамках данной программы. Мы утвердили программу на 1 трлн руб. с длительным сроком погашения бумаг для того, чтобы предлагать разнообразные инвестиционные предложения в течение длительного промежутка времени», — пояснил Насардинов.

По его словам, банк планирует пилотный выпуск небольшим объемом «1–5 млрд руб. сроком погашения от года до трех лет». Сейчас ВТБ ждет регистрации программы структурных бондов в ЦБ, после этого он сможет начать работать над конкретным выпуском. «Его размещение мы планируем на сентябрь-октябрь. Параметры выпуска пока не определены и будут зависеть от конъюнктуры рынка, а также интереса нашей клиентской базы», — сказал Насардинов.

Выход на рынок с новыми бондами связан с потребностями клиентов, подчеркнул Насардинов: «Сейчас ставки по депозитам довольно низкие, и наши состоятельные клиенты ищут новые возможности для получения более высокой доходности. Мы планируем предлагать структурные бонды российским квалифицированным инвесторам и рассчитываем за счет нового инструмента существенно расширить свою клиентскую базу».