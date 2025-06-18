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В Думе призвали обсудить автоперевод пенсионных накоплений россиян в ПДС

Чиновникам и депутатам следует обсудить автоматический перевод пенсионных накоплений из НПФ в программу долгосрочных сбережений, считает глава комитета Госдумы по финрынкам. Он объявил, что запускает дискуссию по этому вопросу
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Председатель думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что запустит дискуссию об автоматическом перечислении пенсионных накоплений россиян из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в программу долгосрочных сбережений (ПДС). С такой инициативой он выступил на сессии «Кто заплатит за нашу старость? Smart-управление пенсионными активами» на фестивале «Т-Двор» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

«Я посмотрел бы на административное решение перевода [накоплений] из НПФ в программу долгосрочных сбережений. Дискутировать надо, посмотреть, как нам убедить тех, кто не перешел в ПДС из НПФ. Надо подумать. Здесь и пережать нельзя, чтобы все-таки люди доверяли государству, но надо посмотреть. И, может, нам принять законодательное решение, чтобы все были переведены в ПДС», — предложил Аксаков. Он уточнил, что конкретного законопроекта на эту тему нет, но он «запускает дискуссию».

Аксакова поддержал председатель наблюдательного совета, бывший первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Мы пытались это сделать в формате правила «по умолчанию». То есть выпускается законодательный акт, который говорит, что те, кто не заявил, что не хочет, через какое-то время автоматом [переводятся в программу]. Я очень поддерживаю такую вещь, потому что вся история позитивных пенсионных накоплений во всем мире предполагает пассивное поведение граждан. То есть когда от гражданина в здравом уме, твердой памяти требуют отдать свои деньги, на это никто не соглашается. Парадокс заключается в том, когда это происходит автоматом, никто не против», — указал он.

ПДС, заработавшая в январе 2024 года, это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Открыть договор ПДС можно в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), программа позволяет получать от государства софинансирование до 36 тыс. руб. в год, налоговые вычеты, а также разморозить средства своей накопительной пенсии. Для этого нужно перевести их в ПДС. Всего за 2024 год россияне заключили свыше 2,9 млн таких договоров. Пенсионные накопления в основном есть у россиян 1967 года и младше, официально работавших до 2014 года. С этого года накопительная часть пенсий была заморожена и больше не пополняется.

В мае Минфин представил поправки, которые должны усовершенствовать ПДС. Он предложил учитывать сберегательные взносы работодателей по программе в составе расходов при налогообложении прибыли, не облагая их страховыми взносами. При этом сберегательные взносы будут учитываться в расходах в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а страховыми взносами не будут облагаться суммы в пределах 12% от базы по каждому работнику.

По оценкам Швецова, 94% людей воспользуются переводом средств в ПДС по умолчанию, и только 6% откажутся. «И ровно наоборот: если они должны прийти [сами], вот 6% придут, а все остальные не придут. Так человек устроен, так устроена его психология. Когда он не до конца понимает продукт, ему легче, чтобы за него кто-то принял решение, чем принимать осознанное решение самому. Поэтому, конечно, это бы все очень сильно упростило. Я просто знаю позицию отдельных членов правительства, которые категорически против даже принуждения по умолчанию. Это вопрос, опять же, политической воли», — добавил глава набсовета Мосбиржи. По его словам, главным критерием успешности программы должно быть не количество собранных средств, а количество участников, которые каждый месяц пополняют свой счет.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
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